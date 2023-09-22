Танки ВСУ прорвали главную линию обороны России: в ISW назвали направление

Украинские танки и другая бронетехника уже действуют к югу от последней линии главного оборонительного рубежа оккупантов, который сейчас прорывают ВСУ в Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны.

Танки. Фото: из открытых источников

Эксперты ISW обосновывают свои доводы, ссылаясь на геолокационные кадры от 21 сентября. Как отмечается, на снимках видно, что бронетехника Сил обороны продвинулась к югу от противотанковых рвов врага и так называемых "зубов дракона", которые являются частью трехуровневой обороны. ВСУ вступили в ограниченный бой к западу от Вербного, что в 18 км юго-восточнее Орехова.

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По словам экспертов, это первый зафиксированный случай использования бронетехники украинских войск вне трехуровневой линии обороны оккупантов. Это указывает на то, что украинцы прорвали первые две линии этого эшелона в достаточной степени, чтобы пропустить технику через брешь.

Аналитики предполагают, что ВСУ подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе настолько, чтобы продвинуть свою технику вперед. Способность украинских военных доставлять бронетехнику к мощнейшей российской линии обороны, а также использовать ее возле подготовленных оборонительных позиций противника является важным признаком прогресса в этом контрнаступлении.



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