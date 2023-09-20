Итоги Рамштайна-15: как союзники будут укреплять Украину – на что можем рассчитывать

Завершилось 15-е заседание формата "Рамштайн". По его итогам глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина нуждается в средствах ПВО больше, чем в дальнобойных ракетах. А новый министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги встречи, выделил пять приоритетных для нас пунктов: противовоздушная оборона, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника. Он также отметил, что была создана Capabilities Coalition (Коалиция способностей), а партнеры подтвердили обязательства по поддержке Украины. Какие выводы можно сделать после Рамштайна-15? Что могло остаться за кулисами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Заседение в формате Рамштайн. Фото: из открытых источников

Результаты "Рамштайна-15" увидим по поставкам боевой техники

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует, что результаты пятнадцатого "Рамштайна" мы сможем в полной мере оценить после того, как начнется поступление в Украину первых образцов боевой военной техники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Но в настоящее время известно, что Дания, Нидерланды и Чехия заключили договор, согласно которому датчане и нидерландцы финансируют, а чехи на своих предприятиях ВПК восстанавливают боевую технику, в том числе бывшего СССР (типа танков T-72). Но и те же немецкие Leopard. И всё это потом будет поставляться в Украину для борьбы с российской агрессией", – отмечает эксперт.

Кроме того, Дания сообщила, что передаст Украине 30 танков Leopard 1 и 15 танков T-72.

"Следует также понимать, – подчеркивает Олег Стариков, – что в общении между военными и гражданскими лицами, работающими в сфере обороны, есть своя специфика. Военные далеко не всегда принимают человека со стороны. Эк-министра обороны Украины Резникова — приняли. То же глава Пентагона Ллойд Остин относился к нему достаточно позитивно, что видно даже по фото. Снимок же с заседания Рамштайн-15, где нашу страну впервые представлял новый министр обороны – Умеров – продемонстрировал некую напряженность. И пока не ясно, примут ли его в свой круг представители формата "Рашмтайн". Надеемся, что примут – и всё будет хорошо".

По законодательству Украины, напоминает эксперт, Минобороны осуществляет военно-политическое руководство. Проще говоря, его глава является начальником тыла ВСУ, поясняет Олег Стариков.

"Заявление Умерова о том, что нам необходимо прежде всего, демонстрирует, что он еще не очень разбирается в военной специфике. Военные свои мысли систематизируют. И если бы я расставлял приоритеты, они бы выглядели так: артиллерия, бронетанковая техника, ПВО, авиация и военно-морские силы. В соответствии с видами и родами войск (сухопутные, воздушные, морские), а не в смешанном порядке, как это сделал Умеров. Будем надеяться, что подобранные им заместители (в том числе политические назначенцы) будут профессионалы. И помогут ему в реализации задач, поставленных верховным главнокомандующим и парламентом", – говорит эксперт.

Он также обращает внимание, что поставка боевой техники Украине уже идет с прицелом на зимнюю военную кампанию (а вероятнее всего – весенне-летнюю 2024 года) по освобождению наших территорий. Это, констатирует Олег Стариков, задел на будущее.

Больше всего ждем американские ATACMS и германские Taurus

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поделился таким комментарием:

"Формат "Рамштайна" – это, прежде всего, неформализованная площадка в виде контактной группы для согласования интересов союзников и партнеров, сосредоточенная на достижении непосредственных практических результатов. Поэтому для нового министра обороны Украины главная цель – налаживание персональных знакомств и неформальных связей с коллегами, поскольку именно это иногда играет ключевую роль в получении военной помощи".

Кроме того, продолжает эксперт насущным приоритетом украинской власти сейчас является развитие оборонной индустрии в самой Украине (новый министр вместе с МИД и Минстратегпром готовит Форум оборонных индустрий). А потому технологическое и военно-техническое сотрудничество с оборонными ведомствами союзников становится важным фактором.

"Украинские власти должны понимать, что рано или поздно появится проблема лимитирования военной помощи. Мы должны полагаться на свои усилия, потому что западная техника, боеприпасы, объекты ПВО являются исчерпывающим ресурсом", – поясняет Олег Постернак.

По его словам, наиболее ожидаемым вопросом сейчас является предоставление Украине дальнобойных ракет – американских ATACMS и германских Taurus.

"Думаю, что на заседании в Рамштайне поднимался вопрос об условиях использования этого оружия, которые выдвигаются западными странами Украине, – отмечет эксперт. – Для них это, как и ранее, является риском в контексте стратегии "малых порезов" России – суть которой в дозированной и разведенной во времени военной помощи нашей стране".

Читайте также на портале "Комментарии" — не только США: СМИ узнали, куда Зеленский отправится после встречи с Байденом.