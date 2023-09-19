Союзник Украины объявил, что передаст еще 45 танков

Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что его страна направит Украине еще 45 танков для войны против России. Среди танков будут 30 Leopard 1 и 15 танков T-72.

Дания передает танки для Украины. Фото из открытых источников

Министр обороны Дании вместе с другими коллегами прибыл 19 сентября в Германию на базу Рамштайн, где обсуждается дальнейшее сотрудничество союзников по военной помощи для Украины. Перед встречей Троэлс Лунд Поульсен объявил о передаче 45 танков Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Это происходит в сотрудничестве с другими странами, имеющими доступ к имеющимся у них танкам", — сказал Поульсен.

Ранее Дания уже объявила, что в сотрудничестве с Германией и Нидерландами закупила 100 танков Leopard 1. В начале сентября первая партия из 10 единиц этих танков уже была отправлена в Украину.

Однако это впервые, когда Дания отправляет танки T-72 в Украину. По словам министра обороны Дании, это танки, которыми украинцы уже привыкли управлять и имеют большой опыт использования в боях. Также, Дания в сотрудничестве с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2. Ожидается, что они прибудут в Украину в начале 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны НАТО считает, что война в Украине увеличивает риски для населения его страны. По словам главы Минобороны Болгарии, его страну не обойдет война. Такие комментарии болгарского чиновника прозвучали после того, как на территории его страны был обнаружен российский беспилотник со взрывчаткой.

Также "Комментарии" писали, что на базе Рамштайна глава Пентагона сделал заявление о поставках танков Abrams в Украину.