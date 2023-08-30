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Надо "дожать": Сырский назвал главную цель возле Бахмута

Генерал-полковник Сырский встретился с украинскими военными, которые выполняют задачи "на передке"

сегодня, 15:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинским войскам важно сделать все возможное, чтобы как можно быстрее установить полный контроль над селом Клещиевка под городом Бахмут Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ – генерал-полковник Александр Сырский во время встречи с украинскими военными, которые выполняют задачи на переднем крае.

Надо "дожать": Сырский назвал главную цель возле Бахмута

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"80 ОДШБр (отдельная десантно-штурмовая бригада — Ред.), 3 ОШБр, 5 ОШБр, бригада "Лють", 68 ОЕБр (Ред. — отдельная егерская бригада). Вместе с командирами спланировали дальнейшие действия, обсудили решение проблемных вопросов", — отметил Сырский.


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Во время награждения лучших бойцов Сырский отметил, что гордится тем, что ему выпала честь командовать такими отважными героями. Он выразил уверенность в победе страны. 

"Мы должны выйти на все те рубежи, которые нам определены. Сейчас вы, как всегда, на острие удара, на острие боевых действий. Вы знаете, что у нас есть этот пункт, который надо "дожать", — сказал он.

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