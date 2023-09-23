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Экс-главу "Роскосмоса" сделали "сенатором" оккупированной Запорожской области

Скандальный Рогозин обрадовался назначению и даже записал видеоролик

сегодня, 16:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кремль нашел должность для Дмитрия Рогозина, который с позором покинул пост главы "Роскосмоса". Трудоустроили Рогозина на оккупированной части Запорожской области, назначив сенатором. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Экс-главу "Роскосмоса" сделали "сенатором" оккупированной Запорожской области

Дмитрий Рогозин. Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 сентября коллаборационист Евгений Балицкий "назначил" бывшего главу "Роскосмоса" Рогозина так называемым "сенатором" захваченной россиянами части Запорожской области.


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Заметим, что слухи о якобы назначении Рогозина распространялись еще с начала недели. По догадкам СМИ Кремль рассматривал его кандидатуру на должность сенатора от оккупированной Запорожской области.

Рогозин, обрадовавшись новой должности, даже прочитал отрывок из "Тараса Бульбы" Николая Гоголя, сделав акцент на родстве русских людей и на том, что русские захваченную землю в Запорожской области не отдадут.

Читайте также на портале "Комментарии" – Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступление ВСУ на Мелитопольском направлении набирает обороты. Украинские защитники прорвали оборону россиян в Вербовом Запорожской области. Об этом в интервью "CNN" рассказал командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.




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