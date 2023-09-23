Экс-главу "Роскосмоса" сделали "сенатором" оккупированной Запорожской области

Кремль нашел должность для Дмитрия Рогозина, который с позором покинул пост главы "Роскосмоса". Трудоустроили Рогозина на оккупированной части Запорожской области, назначив сенатором. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Дмитрий Рогозин. Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 сентября коллаборационист Евгений Балицкий "назначил" бывшего главу "Роскосмоса" Рогозина так называемым "сенатором" захваченной россиянами части Запорожской области.

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Заметим, что слухи о якобы назначении Рогозина распространялись еще с начала недели. По догадкам СМИ Кремль рассматривал его кандидатуру на должность сенатора от оккупированной Запорожской области.

Рогозин, обрадовавшись новой должности, даже прочитал отрывок из "Тараса Бульбы" Николая Гоголя, сделав акцент на родстве русских людей и на том, что русские захваченную землю в Запорожской области не отдадут.

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