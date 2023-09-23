Буданов рассказал, чем ответит Путин на следующие удары по Крымскому мосту

Украина не прекращала и не собирается прекращать наносить прицельные удары по Крымскому мосту. Это факт. Также фактом есть то, что такие атаки на незаконное сооружение на территории Украины будут продолжаться регулярно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "TheDrive" сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Вопрос не в том, будем мы атаковать или не будем. Мы делаем это регулярно, поэтому мы закончим. Это только вопрос времени", — заявил Кирилл Буданов об атаках по Крымскому мосту.

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Журналисты поинтересовались у главного разведчика Украины, какой будет реакция российского диктатора Владимира Путина, ведь тот постоянно грозится катастрофическими последствиями для Украины и всего Запада за такие удары. На это глава украинской разведки ответил: "А, что сделает Путин? Он снова расстроится. Что он может сделать?".

Стоит отметить, что Крымский мост выполняет главную логистическую функцию между РФ и оккупированным Крымом. Следовательно, по нему постоянно наносятся удары, а его конструкция подвергается повреждениям.

Читайте также на портале "Комментарии" – Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Крыму ночь прошла тревожно: взрывы были слышны сразу в нескольких городах.



