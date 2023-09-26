Удар по Черноморскому флоту: в британской разведке назвали последствия для РФ

Черноморский флот России (ЧФ) за последние недели подвергся серии крупных атак, кульминацией которых стали удары по его штабам 20 и 22 сентября 2023 года. Эти атаки были более разрушительными и более скоординированными, чем до сих пор во время войны. Как передает портал "Комментарии" об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Черноморский флот РФ. Фото: (Getty Images)

Британские специалисты отмечают, физическое повреждение ЧФ скорее всего будет иметь серьезные последствия. Российский флот по-прежнему способен выполнять свои главные военные задачи, а именно – наносить удары крылатыми ракетами и продолжать патрулирование в Черном море.

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По информации британской разведки, вполне вероятно, что его способность продолжать более широкое патрулирование и обеспечивать фактическую блокаду украинских портов будет уменьшена. Вероятно, у него также снизилась способность гарантировать кораблям в порту защиту и проводить плановое техническое обслуживание.

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