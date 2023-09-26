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Удар по Черноморскому флоту: в британской разведке назвали последствия для РФ

В Минобороны Британии считают, что Черноморский флот РФ частично лишили способности блокировать порты

сегодня, 10:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Черноморский флот России (ЧФ) за последние недели подвергся серии крупных атак, кульминацией которых стали удары по его штабам 20 и 22 сентября 2023 года. Эти атаки были более разрушительными и более скоординированными, чем до сих пор во время войны. Как передает портал "Комментарии" об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Удар по Черноморскому флоту: в британской разведке назвали последствия для РФ

Черноморский флот РФ. Фото: (Getty Images)

Британские специалисты отмечают, физическое повреждение ЧФ скорее всего будет иметь серьезные последствия. Российский флот по-прежнему способен выполнять свои главные военные задачи, а именно – наносить удары крылатыми ракетами и продолжать патрулирование в Черном море.


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По информации британской разведки, вполне вероятно, что его способность продолжать более широкое патрулирование и обеспечивать фактическую блокаду украинских портов будет уменьшена. Вероятно, у него также снизилась способность гарантировать кораблям в порту защиту и проводить плановое техническое обслуживание.

Читайте также на портале "Комментарии" — появляются подробности удара украинских воздушных сил по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов уверяет, что погибли минимум 9 человек, еще 16 получили ранении. Под раздачу попали и российские генералы. А представители Сил специальных операций ВСУ уточнили, что в момент "прилета" в штабе проходило совещание руководящего состава Черноморского флота РФ. Был ликвидирован командующий Черноморского флота адмирал Соколов. О чём говорит происходящее? Могут ли такие удары вынудить Кремль идти на конструктивные переговоры – или же вынудить какую-то из башен пойти против тех, кто хочет продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – удары по Крыму учащаются: о чем говорит тенденция – к чему может привести.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/170654502391370148
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