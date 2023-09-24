Неделя под знаком поездки Зеленского в США и не только: что стало самым главным

С продолжающимися боями и медленным, но верным продвижением вперед, с усилением ударов по временно оккупированному Крыму, с очень плотной внешнеполитической деятельностью, Украина пережила очередную неделю войны с Россией. Уже традиционно эксперты проанализировали для издания "Комментарии" наиболее значимые, по их мнению, событиях уходящей недели (с 18 по 24 сентября).

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Визит Зеленского в США, а также заседание в формате "Рамштайн" – ключевые события недели

Политический консультант Сергей Быков центральными событиями недели считает визит президента Украины Владимира Зеленского в США, а также заседание министров обороны в формате "Рамштайн".

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Дорожная карта, озвученная президентом Украины, концептуально совпадает с позицией президента США относительно расширения Совбеза Именно участие в работе Генассамблеи и Совбеза ООН можно назвать ключевым маркером визита, который формирует будущее для мира, а не только для нашей страны и региона", – считает эксперт. "Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН сделал самое главное – представил план реформирования Организации и возвращение ему статуса гаранта мира и безопасности

Что касается встречи украинского лидера с американским, то показательным тут Сергей Быков считает то, что наши президенты регулярно встречаются и обсуждают, как реализовать общие национальные интересы. Это системообразующая деятельность, уверен он.

"Второе важное мероприятие – это заседание в формате "Рамштайн". Оно ключевое даже не договоренностями об оружии (как и визит президента Украины в США и Канаду). Заседания "Рамштайна" стали совместным координационным центром оборонных ведомств стран свободного мира, – поясняет эксперт. – На данном заседании (уже 15-м), судя по открытой информации, речь шла о "коалиции способностей", то есть расширении общих возможностей стран свободного мира в координации и противодействии угрозам".

Сергей Быков напоминает, что новый украинский министр обороны Рустем Умеров выделил пять кластеров, на которых следует сконцентрироваться: ПВО, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника. Кроме того, на встрече положили начало ІТ -коалиции, которая позволит создать возможности для оперативной координации между партнерами.

Все внимание было приковано к событиям в США

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин поделился таким мнением:

Тогда не было выступления в ООН, а сейчас он там, в Нью-Йорке, представлял формулу мира, говорил о других значимых вещах Пытался достучаться до условно нейтральных стран. Даже впервые встретился с президентом Бразилии Нам важно вовлекать те страны Глобального юга в проекты, связанные с восстановлением архитектуры безопасности". "Эта неделя прошла под знаком американской поездки президента Украины. Обсуждались многие вещи, которые имеют влияние на ситуацию у нас. Ситуация значительно отличается от визита Зеленского в США в декабре 2022 года.

Не менее значимой эксперт называет и поездку Зеленского в Вашингтон, его встречи с ведущими американскими политиками. По словам Алексея Якубина, тот факт, что в этом году, в отличие от прошлого, украинскому президенту не дали выступить перед Конгрессом, показывает изменение условий в самих Соединенных Штатах.

"Там уже видоизменилась (в более удачную для республиканцев сторону) конфигурация в Конгрессе. И набирает обороты избирательная кампания будущего года, когда будут выбирать и президента, и еще ряд представителей парламента. Это всегда поляризирует республиканцев и демократов. И ситуация с нашей поддержкой (военной, финансовой), так или иначе, увязывается с внутриамериканским раскладом. В то время, как правящая Демократическая партия демонстрирует поддержку Украины, республиканцы пытаются показать, что эту поддержку следует снижать", – отмечает политолог.

Безусловно, продолжает он, эта поездка в США прошла для украинской делегации в более сложных условиях, чем годом ранее. Но пока удается договариваться о продолжении поддержки, даже о неком ее расширении.

до сих пор остается неопределенной. Возможно, мы получим небольшую партию облегченной версии этих ракет Но официального подтверждения этому пока нет", – констатирует Алексей Якубин. "Правда, ситуация с теми же ракетам ATACMS

Он также обращает внимание, что на той же Генассамблее ООН возникла неприятная ситуация между Украиной с Польшей. На фоне проблем с украинским экспортом был заочный обмен колкостями между президентами Зеленским и Дудой. Последовала целая череда выпадов в адрес Украины со стороны польских политиков.

"Это еще раз демонстрирует важность серьезно относиться к выборам, которые намечаются у наших западных союзников (в октябре-2023 в Польше, в ноябре-2024 в США). Потому что в такое время становится более напряженной внутренняя ситуация в тех или иных странах. Что влияет и на моменты, связанные с поддержкой Украины", – акцентирует эксперт.

По его мнению. еще одна важная тема уходящей недели – Россия дала понять, что продолжит энергетический террор. 21 сентября, впервые за полугодие, были массированные и целенаправленные удары по нашей энергетической инфраструктуре.

"Нет сомнений, что продолжение следует. Но мы к этому более готовы, чем в прошлом году. И в моральном плане, и в смысле усиления систем ПВО/ПРО, и касательно подготовки собственно энергосистемы", – подчеркивает политолог.

Также, по его словам, неделя отметилась ростом дискуссии касательно пределов войны.

"Как долго она еще будет длиться? Этот вопрос всё чаще задается внутри Украины, а также за рубежом. Видно, что на Западе размышляют над тем, сколько, в случае затягивания войны, там смогут поддерживать Украину. Да, нам всегда говорят, что – до конца войны. Но это пока… Кто знает, что будет дальше? Киев дал понять, что на заморозку не готов. Но сам факт того, что сценарии окончания войны обсуждаются всё чаще – на лицо", – резюмирует Алексей Якубин.

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