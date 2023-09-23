Зерно раздора: в чем опасность спора с союзниками – правильно ли ведет себя Украина

Зерновой конфликт между Украиной и рядом соседних стран, запретивших экспорт украинского зерна, давно вышел из экономической плоскости в политическую. Украинский лидер Владимир Зеленский делает с трибуны Генассамблеи ООН жесткие заявления, отмечая, что "некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер", помогая тем самым "подготовить сцену для московского актера". Он призывает не устраивать политический концерт и отмечает, что Украина выбрала юридический процесс, чтобы решить спорные вопросы с Польшей. Со стороны польского руководства звучат не менее жесткие высказывания. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком, который может причинить вред тому, кто его спасает. Премьер-министр Матеуш Моравецкий требует, чтобы Зеленский не оскорблял поляков, и делает странные выпады по поводу прекращения поставок в Украину оружия. Глава МИД Польши Збигнев Рау называет нынешнюю политику Украины вредной и оскорбительной, подчеркивая, что понадобятся серьезные усилия для восстановления доверия между двумя народами. А аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают, что российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре, ставшие массовыми после выхода РФ из зернового соглашения, являются частью кампании, направленной на ухудшение отношений Украины с ее западными соседями, в том числе с Польшей. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

Зерно. Фото: из открытых источников

Очень плохо, что конфликт стал эмоциональным

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Прежде, чем оценивать действия наших соседей, нужно понимать мотивацию их поступков. В Польше и Словакии сейчас идут предвыборные циклы. И защищая местного производителя, своих фермеров, те политические силы, которые находятся сейчас у власти (и поддерживают Украину!) повышают свои шансы на переизбрание. На то, чтобы остаться у власти. Заинтересована ли Украина в этом? Думаю, да. Есть вероятность, что те, кто придет им на смену, уменьшат объемы помощи, могут занимать не такую проукраинскую позицию. Поэтому поведение руководства Украины, которое пошло на конфликт с нашими союзниками, мне кажется нелогичным. Мы, как верно сказал Дуда, находясь под адреналином – топим тех, кто нас спасает".

Обвинениями в том, что наши союзники подыгрывают РФ, мы точно не способствуем тому, чтоб эти силы остались у власти и продолжали свою политику, уверен эксперт.

По его мнению, конфликт мог бы спокойно разрешиться после того, как эти силы (та же правящая партия "Право и справедливость" в Польше), снова придут к власти. И тогда без избирательного мандража, можно всё обсудить. Решить проблему к взаимной выгоде.

"Сейчас же мы, действительно, имеем переход экономического конфликта в политическую плоскость. Что очень плохо. Но еще хуже, что конфликт стал эмоциональным. Он несет негативный эмоциональный заряд в украинское и польское общество. И даже после разрешения ситуации с экспортом – эмоции останутся. Осадок останется. Учитывая исторические конфликтные ситуации, которые имеются между теми же Украиной и Польшей, поднимать сейчас такую "зерновую муть" — очень не мудро со стороны украинского руководства", – подчеркивает Сергей Гармаш.

Киеву, считает он, следует действовать более прагматично. Пытаться погасить конфликт как можно скорее.

"Это настолько абсурдная ситуация, что изначально мне казалось, будто разыгрывается конфликт по договоренности, – признался эксперт. – Но когда Зеленский с трибуны ООН начал обвинять Польшу, я понял, что это – просто глупость украинского руководства, которое поддается эмоциям. Подчеркиваю – конфликт следует быстрее гасить, сворачивать враждебную риторику, убирать эмоции".

Если мы договорились об определенных правилах игры — их следует придерживаться

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев призывает понять, что все страны, которые нам помогают, имеют свои экономические интересы.

"Мы вынуждены так регулировать свою экономическую деятельность, в том числе на рынке продовольствия, чтобы минимально мешать интересам граждан тех стран, которые помогают Украине противостоять российской агрессии. Тем более, что мы, имея с прошлого года разрешение на транзит через ряд соседних с нами стран ЕС, по сути, насыщали своим зерном и их рынки. Понятно, что это делают определенные коммерческие структуры, минимизируя логистические траты и максимализируя доход. Но это приводит к напряжению в отношениях между нашими странами", – поясняет эксперт.

И именно такие месседжи, продолжает он, мы получили от той же Польши. В стиле – коллеги, мы всё понимаем, у вас много проблем. Но мы не должны ущемлять своих фермеров. И, если речь о транзите – то это должен быть именно транзит, который идет дальше, не вредя интересам местных производителей.

"Если мы договорились об определенных правилах игры — их следует придерживаться. А не пытаться решить свои проблемы за счет других, – уверен Андрей Рязанцев. – Это один из экзаменов на наше будущее членство в Евросоюзе. Потому что там придерживаются договоренностей, играют по правилам. И нам нужно этому учиться. Как только мы будем работать в русле договоренностей, напряжение спадет".

Читайте также на портале "Комментарии" — чем закончился визит Зеленского в США – удалось ли выполнить главную задачу.