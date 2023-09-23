Зерно раздора: в чем опасность спора с союзниками – правильно ли ведет себя Украина

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Кравцев Сергей
Зерновой конфликт между Украиной и рядом соседних стран, запретивших экспорт украинского зерна, давно вышел из экономической плоскости в политическую. Украинский лидер Владимир Зеленский делает с трибуны Генассамблеи ООН жесткие заявления, отмечая, что "некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер", помогая тем самым "подготовить сцену для московского актера". Он призывает не устраивать политический концерт и отмечает, что Украина выбрала юридический процесс, чтобы решить спорные вопросы с Польшей. Со стороны польского руководства звучат не менее жесткие высказывания. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком, который может причинить вред тому, кто его спасает. Премьер-министр Матеуш Моравецкий требует, чтобы Зеленский не оскорблял поляков, и делает странные выпады по поводу прекращения поставок в Украину оружия. Глава МИД Польши Збигнев Рау называет нынешнюю политику Украины вредной и оскорбительной, подчеркивая, что понадобятся серьезные усилия для восстановления доверия между двумя народами. А аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают, что российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре, ставшие массовыми после выхода РФ из зернового соглашения, являются частью кампании, направленной на ухудшение отношений Украины с ее западными соседями, в том числе с Польшей. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".
Зерно. Фото: из открытых источников
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:
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Обвинениями в том, что наши союзники подыгрывают РФ, мы точно не способствуем тому, чтоб эти силы остались у власти и продолжали свою политику, уверен эксперт.
По его мнению, конфликт мог бы спокойно разрешиться после того, как эти силы (та же правящая партия "Право и справедливость" в Польше), снова придут к власти. И тогда без избирательного мандража, можно всё обсудить. Решить проблему к взаимной выгоде.
Киеву, считает он, следует действовать более прагматично. Пытаться погасить конфликт как можно скорее.
Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев призывает понять, что все страны, которые нам помогают, имеют свои экономические интересы.
И именно такие месседжи, продолжает он, мы получили от той же Польши. В стиле – коллеги, мы всё понимаем, у вас много проблем. Но мы не должны ущемлять своих фермеров. И, если речь о транзите – то это должен быть именно транзит, который идет дальше, не вредя интересам местных производителей.
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