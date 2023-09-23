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В ISW рассказали, чем закончились попытки России поссорить Украину и Польшу

Эта кампания не столь успешна, как, вероятно, ожидает Москва, говорят аналитики

сегодня, 08:10 comments1059
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Кравцев Сергей
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Российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре являются частью кампании, направленной на ухудшение отношений Украины с ее западными соседями, в том числе с Польшей. Как передает портал "Комментарии", к таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

В ISW рассказали, чем закончились попытки России поссорить Украину и Польшу

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW считают, то, что Польша быстро повторила свои обязательства по Украине свидетельствует, что кампания Москвы является безрезультатной.


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"Российские попытки усилить разногласия между Украиной и ее центральноевропейскими партнерами, похоже, потерпели неудачу, поскольку 22 сентября премьер-министр Польши Анджей Дуда подтвердил прочность польско-украинских отношений. Дуда разъяснил заявление премьер-министра Польши Матеуша Морвецкого от 21 сентября о том, что Польша больше не будет передавать оружие Украине, и пояснил, что Польша продолжит выполнять договоренности с Украиной о поставках оружия, но не будет передавать новое оружие, которое Польша закупает для собственной армии", — отмечают эксперты.

Они добавляют, Дуда также заявил, что потенциальный конфликт между двумя странами по экспорту украинского зерна европейскими сухопутными путями не "существенно влияет" на отношения двух стран".           

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Также издание "Комментарии" сообщало — Зеленский, Дуда и Науседа встретились в Нью-Йорке: к чему удалось прийти. Президент Литвы раскрыл все подробности и поспешил заявить, что многие проблемы удалось решить.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-22-2023
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