В ISW рассказали, чем закончились попытки России поссорить Украину и Польшу

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Кравцев Сергей
Российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре являются частью кампании, направленной на ухудшение отношений Украины с ее западными соседями, в том числе с Польшей. Как передает портал "Комментарии", к таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).
Украина и Польша. Фото: из открытых источников
Аналитики ISW считают, то, что Польша быстро повторила свои обязательства по Украине свидетельствует, что кампания Москвы является безрезультатной.
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Они добавляют, Дуда также заявил, что потенциальный конфликт между двумя странами по экспорту украинского зерна европейскими сухопутными путями не "существенно влияет" на отношения двух стран".
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Также издание "Комментарии" сообщало — Зеленский, Дуда и Науседа встретились в Нью-Йорке: к чему удалось прийти. Президент Литвы раскрыл все подробности и поспешил заявить, что многие проблемы удалось решить.
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