Зеленский, Дуда и Науседа встретились в Нью-Йорке: к чему удалось прийти

Офис украинского и польского президента пока никак не комментируют встречу трех глав государств. При этом президент Литвы уже поспешил заявить, что встреча прошла весьма успешно и разногласия между Украиной и Польше, которые возникли из-за зернового вопроса, решат, как можно скорее. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "LRT", цитируя заявление Гитанаса Науседы.

Встреча Зеленского, Дуды и Науседы. Фото из открытых источников

Литовский лидер также сообщил, что он обсудил с президентами Украины и Польши облегчение перевозки зерна через Польшу и увеличение транзита через Литву, чтобы снизить давление.

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"Ради общей, главной цели — защиты Европы от агрессивной, экспансионистской политики России — разногласия между Украиной и Польшей должны быть разрешены как можно скорее. Место Польши в оказании поддержки уникально. Необходимо найти решения, так как дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным", — отметил Гитанас Науседа.

Он подчеркнул, сейчас на кону не только безопасность отдельных стран, но и безопасность всего региона и даже континента.

"Как показывает история, только совместными усилиями, поддержкой и помощью друг другу мы можем противостоять опасности внешних угроз", — подчеркнул президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — вчера посла Украины Василия Зварыча вызвали в польское МИД для объяснений заявления президента Украины Владимира Зеленского с критикой позиции Варшавы за введение зернового эмбарго.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что Еврокомиссия сняла эмбарго на экспорт украинского зерна и продуктов питания в Румынию, Болгарию, Польшу, Словакию и Венгрию. При этом три последние уже заявили, что продолжат зерновое эмбарго, несмотря на решение Еврокомиссии (Венгрия – и вовсе на 24 вида украинской сельхозпродукции). Как ситуация может развиваться дальше? Как должна действовать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



