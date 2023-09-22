США поменяли свое решение о передаче ракет ATACMS Украине

США предоставят дальнобойные ракеты ATACMS Украине, но пока небольшую партию. Такое обещание Зеленскому дал Джо Байден, передают в NBC News. Об этом сообщают "Комментарии".

ATACMS

Американские журналисты утверждают, что эту информацию им подтвердили в пятницу три американских чиновника и представитель Конгресса, "знакомый с ходом дискуссий". По их словам, публичное объявление будет сделано, когда ракеты будут доставлены в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Система, известная как ATACMS, даст Киеву возможность поражать цели на расстоянии до 180 миль, нанося удары по линиям снабжения, железным дорогам и пунктам управления и контроля за российской линией фронта", — пишут NBC News.

Некоторые американские военные противились этим поставкам, так у самих США не было "избыточных" запасов этого оружия, а также из-за опасений "расширения" войны с Россией.

Решение о передаче ограниченной партии ракеты ATACMS принято США на фоне активизации Украиной кампании ракетных и беспилотных ударов по объектам глубоко в тылу России. В частности, сегодня нанесен удар по штабу Черноморского флота России.

Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты еще не приняли решения по поставкам дальнобойных ракет ATACMS в Украину. Кроме того, Кирби объявил, что США имеют оговорки для Украины относительно использования ракет большой дальности по территории России. Он подчеркнул, что США не призывает Украину к нападениям и атакам по территории России. Вместе с тем Кирби подчеркнул, что только Зеленский и высшее украинское руководство может решать, осуществлять ли им атаки по России.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля — земля", производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км.

Тем временем, в Карабахе опять расстреляли российских военных.

В СНБО назвали два варианта будущего для Черноморского флота РФ.

А эксперты рассказали, о чем говорят участившиеся удары по Крыму.



