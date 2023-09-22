В СНБО назвали два варианта будущего для Черноморского флота РФ

После разрушения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе его ждет только два варианта – добровольная самоликвидация или принудительное уничтожение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Черноморский флот РФ. Фото: из открытых источников

"Два варианта будущего для ЧФ РФ – самоликвидация добровольная или принудительная. Лучший и безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название — Севастополь) и прилегающих территорий – добровольное затопление", — высказался Данилов.

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Секретарь СНБО посоветовал россиянам вспомнить свою же историю и уже сейчас начать топить собственный флот при приближении противника.

"В другом варианте — ЧФ РФ будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры", — добавил Данилов.

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