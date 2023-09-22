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В СНБО назвали два варианта будущего для Черноморского флота РФ

Данилов посоветовал оккупантам прибегнуть к знаменитым российским военным рефлексиям, а именно уничтожению собственного флота при приближении противника

сегодня, 16:22
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Кравцев Сергей
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После разрушения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе его ждет только два варианта – добровольная самоликвидация или принудительное уничтожение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В СНБО назвали два варианта будущего для Черноморского флота РФ

Черноморский флот РФ. Фото: из открытых источников

"Два варианта будущего для ЧФ РФ – самоликвидация добровольная или принудительная. Лучший и безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название — Севастополь) и прилегающих территорий – добровольное затопление", — высказался Данилов.


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Секретарь СНБО посоветовал россиянам вспомнить свою же историю и уже сейчас начать топить собственный флот при приближении противника.

"В другом варианте — ЧФ РФ будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры", — добавил Данилов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid033REHNSgmeirGEV6t77RaKWdEcxSRze8FfXfJkMu5qfy23U6WKApPr5WLFoE68Z35l
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