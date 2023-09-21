Последствия первой за полгода атаки по энергосистеме: в Укрэнерго сделали заявление

Следствием первой за шесть месяцев атаки россиян стало повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах Украины. Выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры пока делать рано. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделали в пресс-службе "Укрэнерго".

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Сегодня утром, 21 сентября, из-за массированной ракетной атаки врага получили повреждения объекты в западном и центральном регионах. Были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях", — говорится в сообщении.

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В "Укрэнерго" уточнили, что сейчас ремонтники заканчивают ремонтные работы и вскоре все потребители будут иметь доступ к электроэнергии.

Отмечается, что во время ракетного удара также получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях.

Отметим, "Комментарии" сообщали – утром 21 сентября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказались такие города, как Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме этого, в некоторых областях работала ПВО.

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