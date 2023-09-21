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Последствия первой за полгода атаки по энергосистеме: в Укрэнерго сделали заявление

Ликвидация последствий массированного удара продолжается

сегодня, 11:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Следствием первой за шесть месяцев атаки россиян стало повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах Украины. Выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры пока делать рано. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделали в пресс-службе "Укрэнерго".

Последствия первой за полгода атаки по энергосистеме: в Укрэнерго сделали заявление

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Сегодня утром, 21 сентября, из-за массированной ракетной атаки врага получили повреждения объекты в западном и центральном регионах. Были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях", — говорится в сообщении.


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В "Укрэнерго" уточнили, что сейчас ремонтники заканчивают ремонтные работы и вскоре все потребители будут иметь доступ к электроэнергии.

Отмечается, что во время ракетного удара также получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. 

Отметим, "Комментарии" сообщали – утром 21 сентября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказались такие города, как Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме этого, в некоторых областях работала ПВО. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готовится к защите энергетических объектов от вероятной череды новых массированных ракетных ударов со стороны России в осенне-зимний период. Кроме того, санкционная группа Макфола-Ермака продолжает работу над тем, чтобы энергетические санкции против РФ усиливались. Каковы прогнозы касательно готовности Украины выдержать очередной ракетный террор энергетической системы – и самой нанести удары по российской энергетике с помощью союзнических санкций? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/722056429963185
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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 11:18

Что-то этому конца и краю нет ((( ппо не размещают возле критичных объектов за-то цены растут каждый день. Украинцев уничтожают кацапы и хасиды при власти в этом уже убедились многие!!!


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