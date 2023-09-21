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Россияне массированно атаковали Украину: какие города оказались под ударом

Тревога была объявлена по всей Украине

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", утром 21 сентября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказались такие города, как Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме этого, в некоторых областях работала ПВО. 

Россияне массированно атаковали Украину: какие города оказались под ударом

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Уже традиционно целью № 1 для России стал Киев. Известно, что в столице из-за российской атаки есть разрушения в результате падения обломков ракет. Они упали в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах.


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Также массированный удар был нанесен по Харькову. Обстрел россияне провели с территории Белгородской области. Местные паблики сообщили о минимум 7 сильных взрывах.

"Есть повреждение гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется", — подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

От ударов также пострадала Винницкая область. В телеграмм-каналах сообщили, что были слышны взрывы, больше всего работа ПВО. 

Также под прицелом агрессора Хмельницкая область. Здесь по предварительной информации на отлично отработала ПВО. 

В Ровно также заявили об обстреле. После взрывов частично пропал свет и вода.

Ивано-Франковская область оказалась под надежной защитой ПВО. Были слышны взрывы, но последствиях атаки россиян пока не сообщается.

Во Львовской области также были слышны взрывы – сообщили о взрывах в Дрогобычском районе.

В Черкасской области также сообщалось о работе ПВО, а позже городской голова Андрей Бонадаренко рассказал, что в результате падения обломков есть попадание в объект социальной инфраструктуры в центре Черкасс.

"Пока пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек", — сообщил мэр.

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