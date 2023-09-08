С чем приближаемся к зиме – какие шансы устоять против ударов по энергосистеме

Украина готовится к защите энергетических объектов от вероятной череды новых массированных ракетных ударов со стороны России в осенне-зимний период. Кроме того, санкционная группа Макфола-Ермака продолжает работу над тем, чтобы энергетические санкции против РФ усиливались. Каковы прогнозы касательно готовности Украины выдержать очередной ракетный террор энергетической системы – и самой нанести удары по российской энергетике с помощью союзнических санкций? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары по энергообъектам Украины. Фото: из открытых источников

Мы войдем в отопительный сезон с намного меньшим запасом прочности, чем в прошлом году, но с куда мощнее ПВО

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква предупреждает – рассчитывать на то, что следующий отопительный сезон будет легче предыдущего, не приходится.

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"Мы войдем в отопительный сезон с намного меньшим запасом прочности, чем в прошлом году. Это касается и системы передачи и генерации электроэнергии. Часть уничтоженных объектов восстановить до зимы не удастся", – поясняет эксперт.

Но, отмечает он, в этом году у нас намного более мощная система ПВО. А потому устроить террор, как в прошлом году, у россиян, скорее всего, не получится.

"Плюс – до конца года мы должны получить еще несколько современных систем ПВО, что позволит еще улучшить ситуацию, – акцентирует Денис Саква. – Ну и энергетики за прошлый отопительный сезон уже получили определенный опыт работы в условиях постоянных обстрелов. Это касается как ремонтов после них, так и поведения непосредственно во время обстрелов (снижение мощности, и т.д.)".

В какую сторону качнется маятник этой зимой сейчас предсказать совершенно невозможно, но надо быть готовым к отключениям, считает эксперт.

Мы можем рассчитывать на более эффективную работу нашей ПВО, но возле каждой высоковольтной трансформаторной подстанции мы ПВО не поставим

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поделился таким комментарием:

"Так получилось, что я интересовался этим вопросом у участников рынка. Их прогноз – неудовлетворительный. Да, мы можем рассчитывать на более эффективную работу нашей усилившейся за год ПВО. Но возле каждой высоковольтной трансформаторной подстанции (а их в Украине – более 90), в которые метит Россия, мы ПВО не поставим".

Для защиты этих подстанций, отмечает эксперт, было принято решение построить над ними бетонные бункерные укрытия. Но, к сожалению, соответствующие типовые проекты были выданы исполнителям (подрядчикам) лишь в августе.

"Если бы их выдали на полгода раньше, скорее всего, к зиме данные укрытия были бы готовы. Но Минэнерго почему-то тянуло (предположительно – потому что искало "своих" подрядчиков). И, похоже, к началу зимы будет готово от силы 30% таких укрытий. Остальные подстанции могут оказаться не защищены", – поясняет Сергей Гармаш.

Так что нас, вероятно, ожидает более мягкая в энергетическом плане зима, но с сохранением рисков, которые мы сами не предотвратили.

"Что касается усиления энергетических санкций против РФ. Давайте говорить откровенно (и это признают уже даже западные политик и эксперты) – санкции не срабатывают. И та же Европа в разы нарастили закупку сжиженного газа у России, – подчеркивает эксперт. – Я бы не рассчитывал на санкции или на их скорое действие. Тут надо рассчитывать на себя. А сами мы, как показывает пример с бункерными укрытиями, почему-то не справляемся со стоящими угрозами".

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