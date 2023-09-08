Как Украина готовится к защите энергетических объектов зимой: подробности

С приближением сезона холодов есть вероятность, что россияне снова будут пытаться атаковать объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому Украина активно готовится этому противодействовать. Основная надежда на новейшие западные комплексы ПВО, которые должны помочь минимизировать ущерб от российских ракетных и дроновых атак. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что практически половина энергосистемы получила повреждения в осенний и зимний период 2022 года. Украинские энергетики трудились активно. Поэтому большинство из тех объектов, которые были повреждены уже отремонтированы. К тому же, все самые важные объекты энергоинфраструктуры теперь под защитой средств ПВО, которые передали западные партнеры.

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"Экипажи украинских систем ПВО возлагают надежду на новое и лучшее вооружение, которое должно помочь удержать страну от скатывания во тьму в течение второй зимы российских ударов дронам и ракетами", — отмечают авторы статьи.

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Также издание "Комментарии" сообщало – представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий предупредил, россияне могут попытаться вновь оставить украинцев без света и тепла в зимнее время года, атакуя объекты энергетической системы. В Кабмине отмечают важность децентрализации, мобильности генерации. Какие важные шаги для защиты нашей энергосистемы, с учетом вызовов прошлого осенне-зимнего периода, уже сделаны? Что еще следует предпринять? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



