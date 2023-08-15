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Украина готовится к сложной зиме: в Нафтогазе существенно увеличили ежедневную добычу газа

"Нафтогаз" запустил две газовые скважины общей мощностью 430 тысяч кубометров в сутки

сегодня, 18:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", "Нафтогаз Украины" сообщил, что запустил две газовые скважины. Это в разы увеличит ежедневную добычу и поможет в подготовке к предстоящей зиме.

Украина готовится к сложной зиме: в Нафтогазе существенно увеличили ежедневную добычу газа

Добыча газа. Фото: из открытых источников

"Еще две высокодебитные скважины с суммарной добычей более 430 тысяч кубометров газа в сутки ввели в эксплуатацию специалисты "Укргаздобычи", — говорится в сообщении.


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Отмечается, что дополнительные объемы газодобычи помогут быстрее закачать голубое топливо в хранилища, что особенно актуально в преддверии грядущей зимы, к которой Украине нужно очень хорошо подготовиться.

Дополнительные объемы газодобычи помогут быстрее закачать голубое топливо в хранилища, что особенно актуально в преддверии грядущей зимы, которая обещает быть сложной для украинцев.

Кроме того, Украина существенно сэкономит деньги, которые могли бы пойти на покупку дополнительных объемов газа из-за рубежа. Текущие цены на газовом хабе TTF в Нидерландах составляют 384 евро за тысячу кубометров голубого топлива. Так, 430 тысяч кубометров — это сэкономленные в перспективе 166 тысяч евро в день. В месяц — около 5 миллионов евро, если цены не будут меняться.

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Источник: https://t.me/NaftogazUA/1613
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