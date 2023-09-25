Успешно ли Зеленский съездил в США – мнение украинцев

Украинцы внимательно наблюдали за событиями на Генассамблее ООН и визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. В этом контексте социологи Active Group решили поинтересоваться мнением украинцев о поддержке миром Украины в противостоянии российской агрессии, а также поинтересовались, считают ли они успешным визит Зеленского в США.

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Как оказалось, большинство украинцев, а это чуть более 60% считают, что поддержка миром Украины скорее достаточна. На второй позиции оказался ответ – "поддержка недостаточна". Так считает 28,6%. Однозначно достаточной поддержки Украины считают 6,8%. Нашлось также 4,4% среди респондентов, которые затруднились ответить на данный вопрос.

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Что касается успешности или неуспешности визита президента Украины Владимира Зеленского в США, то подавляющее большинство, а именно 43% считают американский рейд Зеленского скорее успешным. 19,6%, напротив, называют визит скорее неуспешным. 17,6% затруднились ответить на данный вопрос. 14,7% считают, что визит Зеленского однозначно успешен. В то же время однозначно неуспешным визит президента в США считают немного больше 5% соотечественников.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский после визита в США, оставившего неоднозначное впечатление, посетил Канаду. В ходе брифинга по результатам встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо украинский лидер сообщил, что мы получили новый пакет оборонной поддержки, что Канада присоединилась к подготовке наших пилотов для управления самолетами F-16, а ее компании примут участие в первом Форуме оборонных индустрий, который скоро состоится в Украине. Что можно сказать об американо-канадском рейде Зеленского? Что могло остаться за кулисами? Какие ожидания оправдались, а какие нет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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