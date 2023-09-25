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Россияне накрыли Одесскую область дронами и ракетами: что удалось сбить

19 "Шахедов" и 11 "Калибров" сбиты силами и средствами противовоздушной обороны, но есть попадание в припортовую инфраструктуру

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска ночью атаковали Одесскую область "Шахедами", ракетами "Оникс" и "Калибр", ПВО сбила все дроны и большинство ракет, но в результате попадания пострадала припортовая инфраструктура. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

Россияне накрыли Одесскую область дронами и ракетами: что удалось сбить

Ракеты. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ночью враг направил по Одесской области 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения различными областями.


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"Для атаки с моря дополнительно к надводному ракетоносителю была привлечена подводная лодка из Новороссийской бухты", — говорится в сообщении.

19 "Шахедов" и 11 "Калибров" сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. По 1 "Калибру" сбито над Николаевщиной и Кировоградщиной, подавляющее большинство — в небе над Одесщиной.

К сожалению, произошло попадание в припортовую инфраструктуру.  Существенные повреждения получил Морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован.

Кроме того, "Ониксами" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали.

В результате падения обломков в ходе боевой работы повреждения и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Также занималась трава на открытых территориях.

"Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, одна гражданская женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь", — отметили в Силах обороны юга.

Также издание "Комментарии" сообщало — что может подтолкнуть Киев и Москву к переговорам – какой дальнейший сценарий войны.




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