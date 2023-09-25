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Украина получила мощное оружие от США, которое ждали несколько месяцев

24 января 2023 года президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты направят в Украину мощное оружие для защиты украинских территорий. Теперь эта тяжелая военная техника в Украине.

сегодня, 17:58
Автор:
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Slava Kot
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Первые танки Abrams прибыли в Украину. Об этом заявили в издании The New York Times со ссылкой на американских чиновников, а затем президент Украины Зеленский подтвердил информацию.

Украина получила мощное оружие от США, которое ждали несколько месяцев

Украина получила танки M1 Abrams от США Фото из открытых источников

Американское издание отмечает, что танки Abrams прибыли в Украину на несколько месяцев раньше запланированного изначально. Таким образом, США надеются, что танки будут использованы в продолжающемся наступлении ВСУ.


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"Абрамсы уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей!", — написал Зеленский, однако не указал количество американских танков.

В целом, Украина должна получить 31 танк M1 Abrams от Соединенных Штатов.

Украина получила мощное оружие от США, которое ждали несколько месяцев - фото 2
Украина получила мощное оружие от США, которое ждали несколько месяцев - фото 3

M1 Abrams – американский основной танк третьего поколения. Танк начали разрабатывать в 70-е годы, а впервые на вооружение армии США танк Abrams приняли в 1980 году. При создании американского танка было введено несколько современных технологий для бронетанковых сил США, в частности речь идет о сложной композитной броне Chobham, отдельном отсеки для хранении боеприпасов, обеспечивающей дополнительную безопасность экипажа, а также установлена компьютерная система управления огнем.

Первоначальные модели танков имели пушки 105-мм, однако новые экземпляры оснащены 120-мм пушкой. M1 Abrams является одним из самых тяжелых танков – его масса составляет более 55 тонн, а с разными модификациями может достигать 66 тонн. Экипаж танка состоит из четырех человек: командир, наводчик, заряжающий и водитель. Стоимость одного танка составляет около 6,2 млн. долларов. В общей сложности армия США имеет более 2,5 тыс. танков и еще около 3,7 тыс. есть на хранении. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны опубликовало видеозапись на которой зафиксирована дуэль между украинским и российским танком на расстоянии нескольких метров.

Также "Комментарии" писали об украинских военных, которые в восторге от нового танка. По их словам он "несет смерть и страх" русским солдатам.



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