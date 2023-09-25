Украина получила мощное оружие от США, которое ждали несколько месяцев

Первые танки Abrams прибыли в Украину. Об этом заявили в издании The New York Times со ссылкой на американских чиновников, а затем президент Украины Зеленский подтвердил информацию.



Украина получила танки M1 Abrams от США Фото из открытых источников

Американское издание отмечает, что танки Abrams прибыли в Украину на несколько месяцев раньше запланированного изначально. Таким образом, США надеются, что танки будут использованы в продолжающемся наступлении ВСУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Абрамсы уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей!", — написал Зеленский, однако не указал количество американских танков.

В целом, Украина должна получить 31 танк M1 Abrams от Соединенных Штатов.

M1 Abrams – американский основной танк третьего поколения. Танк начали разрабатывать в 70-е годы, а впервые на вооружение армии США танк Abrams приняли в 1980 году. При создании американского танка было введено несколько современных технологий для бронетанковых сил США, в частности речь идет о сложной композитной броне Chobham, отдельном отсеки для хранении боеприпасов, обеспечивающей дополнительную безопасность экипажа, а также установлена компьютерная система управления огнем.

Первоначальные модели танков имели пушки 105-мм, однако новые экземпляры оснащены 120-мм пушкой. M1 Abrams является одним из самых тяжелых танков – его масса составляет более 55 тонн, а с разными модификациями может достигать 66 тонн. Экипаж танка состоит из четырех человек: командир, наводчик, заряжающий и водитель. Стоимость одного танка составляет около 6,2 млн. долларов. В общей сложности армия США имеет более 2,5 тыс. танков и еще около 3,7 тыс. есть на хранении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны опубликовало видеозапись на которой зафиксирована дуэль между украинским и российским танком на расстоянии нескольких метров.

Также "Комментарии" писали об украинских военных, которые в восторге от нового танка. По их словам он "несет смерть и страх" русским солдатам.