Что видит Запад в сближении РФ и КНДР – какое место отводится Украине

Президент Республики Корея (Южная Корея) планирует поднять вопрос военно-технического сотрудничества КНДР и России на Генассамблее ООН, которая пройдет на этой неделе в США (и где примет участие президент Украины Владимир Зеленский). По словам южнокорейского лидера Юн Сок Йоля, подобное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и несправедливым, поскольку противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и другим международным санкциям. Между тем, руководитель Корейской народной демократической республики (КНДР, она же – Северная Корея) Ким Чен Ын в рамках недельного посещения РФ уже заявил, что поддерживает все действия Путина, а также, похоже, получил определенные предложения от Кремля. Возможно, даже ядерные, хоть руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что РФ не будет вести торговлю ядерными технологиями с КНДР. О чем говорит крепнущее российско-северокорейского сотрудничество и, в принципе, всё более явное формирование альянса диктаторов? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

РФ превращается в страну-изгоя

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе отмечает, что в заигрывании Путина с Ыном есть как практическая, так и идеологическая сторона.

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"Практическая – в том, что для рашистской федерации союзниками являются топ токсичных держав. А именно – КНДР, Иран, Беларусь, Сирия. Плюс сама РФ. По данным Евростата, на конец 2022-го эта пятерка государств являлась наиболее подсанкционными в мире. Ограничения введены как против физических, так и против юридических особ, а также против государственных институций. Других возможностей получить оружие, снаряды, необходимую военно-техническую помощь у РФ, кроме "черного рынка" и сотрудничества с данными токсичными государствами, практически нет. Прочие не рискнут, иначе сами попадут под санкции", – поясняет эксперт.

Война – тяжелая, ресурсы даже у россиян не безграничны, отмечает он. И страна-агрессор ищет пути оперативного пополнения боеприпасов и нужных вооружений.

"В этом – сакральный смысл встречи российского и северокорейского диктаторов. Условно говоря – взаимовыгодный бартер. КНДР передает РФ оружие и боеприпасы, та ей – продовольствие", – рассказывает Антон Кучухидзе.

Идеологическая часть, по его словам, заключается в том, что Россия пытается продемонстрировать, что она якобы не в изоляции. Хоть на самом деле лишь подчеркивает собственную ущербность и изоляцию. Ведь из государства, входившего в "Большую восьмерку", имевшего серьезный геополитический вес, РФ превращается в восприятии тех же Западных государств – в страну-изгоя.

"К ней начинают относиться как к государству, вставшему на путь тирании, деспотии. Даже как к государству-террористу (хоть это пока не все на Западе провозгласили). Украина, напротив, воспринимается как лидер свободного мира. В одном из своих выступлений президент США Джо Байден подчеркнул, что, поддерживая Украину, цивилизованный мир поддерживает демократию, – напоминает эксперт. – Президент Украины Владимир Зеленский также в своих выступлениях неоднократно подчеркивал важность и для нашей страны, и для коллективного Запада – противостоять тирании, тому античеловеческому режиму, который олицетворяет сейчас путинская Россия".

Антон Кучухидзе резюмирует: свободный мир, поддерживая Украину, которая сейчас фактически его возглавляет, борется за демократию, развитие народов свободно, независимо. А РФ и топ ее союзников являются олицетворением диктатур и терроризма.

"Такая идеологическая база уже сложилась. Не просто противостояние РФ с Украиной (чтобы та не шла в НАТО) или с НАТО, а — более идеологически широкая концепция", – подчеркивает эксперт.

Страны, которые находятся под жесткими санкциями, пытаются объединиться в неком союзе

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поделилась таким мнением:

Плюс – у КНДР имеется мощная группа кибератак, которая несет серьезные угрозы многим. Так что не стоит недооценивать Северную Корею". "Насколько я понимаю, сотрудничество КНДР и РФ может привести к поставкам боеприпасов в последнюю из Северной Кореи. И со стороны США уже звучат соответствующие предостережения

Впрочем, продолжает эксперт, ни поддержка России со стороны КНДР, ни поддержка ее со стороны Ирана (стран, которые сами находятся под жесткими санкциями) не является секретом. Они пытаются объединиться в неком союзе.

Пока Китай наращивает влияние в Африке через инвестиции, Россия делает это силовым и подкупным путем", – подчеркивает Екатерина Одарченко. "Имеется и другая угроза, а именно – нарастающая роль РФ в Африке, волна переворотов, проходящих не без ее участия (в том же Нигере ).

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