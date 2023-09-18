Что видит Запад в сближении РФ и КНДР – какое место отводится Украине

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Кравцев Сергей
Президент Республики Корея (Южная Корея) планирует поднять вопрос военно-технического сотрудничества КНДР и России на Генассамблее ООН, которая пройдет на этой неделе в США (и где примет участие президент Украины Владимир Зеленский). По словам южнокорейского лидера Юн Сок Йоля, подобное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и несправедливым, поскольку противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и другим международным санкциям. Между тем, руководитель Корейской народной демократической республики (КНДР, она же – Северная Корея) Ким Чен Ын в рамках недельного посещения РФ уже заявил, что поддерживает все действия Путина, а также, похоже, получил определенные предложения от Кремля. Возможно, даже ядерные, хоть руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что РФ не будет вести торговлю ядерными технологиями с КНДР. О чем говорит крепнущее российско-северокорейского сотрудничество и, в принципе, всё более явное формирование альянса диктаторов? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников
Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе отмечает, что в заигрывании Путина с Ыном есть как практическая, так и идеологическая сторона.
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Война – тяжелая, ресурсы даже у россиян не безграничны, отмечает он. И страна-агрессор ищет пути оперативного пополнения боеприпасов и нужных вооружений.
Идеологическая часть, по его словам, заключается в том, что Россия пытается продемонстрировать, что она якобы не в изоляции. Хоть на самом деле лишь подчеркивает собственную ущербность и изоляцию. Ведь из государства, входившего в "Большую восьмерку", имевшего серьезный геополитический вес, РФ превращается в восприятии тех же Западных государств – в страну-изгоя.
Антон Кучухидзе резюмирует: свободный мир, поддерживая Украину, которая сейчас фактически его возглавляет, борется за демократию, развитие народов свободно, независимо. А РФ и топ ее союзников являются олицетворением диктатур и терроризма.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поделилась таким мнением:
Впрочем, продолжает эксперт, ни поддержка России со стороны КНДР, ни поддержка ее со стороны Ирана (стран, которые сами находятся под жесткими санкциями) не является секретом. Они пытаются объединиться в неком союзе.
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