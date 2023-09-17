logo

BTC/USD

26574.35

ETH/USD

1631.75

LTC/USD

64.18

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что наблюдает "очень тревожные вещи"
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что наблюдает "очень тревожные вещи"

Рафаэль Гросси прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

сегодня, 10:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Россия не будет вести торговлю ядерными технологиями с Северной Кореей, однако заявил об "очень тревожных вещах" на ядерном комплексе КНДР.

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что наблюдает "очень тревожные вещи"

Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото из открытых источников

Глава МАГАТЭ прокомментировал встречу между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Гросси, Россия не будет продавать Северной Корее ядерные технологии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я не могу представить, что другие страны будут торговать технологиями ядерного оружия со страной, которая имеет такие проблемы с режимом нераспространения, как КНДР", — сказал Гросси.

Гросси надеется, что Россия будет осознавать свои обязательства как постоянный член Совбеза ООН и не будет нарушать запреты, принятые против КНДР. Гросси выразил идею, что Россия "может помочь" Северной Корее начать сотрудничать с МАГАТЭ.

По словам Гросси, на ядерном комплексе в КНДР наблюдаются "очень тревожные вещи", которые не находятся под контролем Международного агентства по атомной энергии.

"То, что мы имеем, — это программа, которая полностью вне всякого контроля, без взаимодействия с независимыми мониторинговыми организациями или экспертизами в ядерной безопасности", — сказал Гросси о ядерных попытках КНДР.

Руководитель МАГАТЭ заявил, что организация открыта для сотрудничества с Северной Кореей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США считают встречу между лидерами России и Северной Кореи попыткой Путина получить дополнительное оружие для войны в Украине. Россия предоставила бы Ким Чен Ыну технологии для баллистических ракет и ядерной индустрии, которые сейчас находятся под запретом ООН.

Также "Комментарии" писал, что Ким Чен Ын предложил Путину посетить Северную Корею. Каков ответ Кремля.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20230915009400325?section=news
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!