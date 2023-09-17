Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что наблюдает "очень тревожные вещи"

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Россия не будет вести торговлю ядерными технологиями с Северной Кореей, однако заявил об "очень тревожных вещах" на ядерном комплексе КНДР.



Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото из открытых источников

Глава МАГАТЭ прокомментировал встречу между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Гросси, Россия не будет продавать Северной Корее ядерные технологии.

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"Я не могу представить, что другие страны будут торговать технологиями ядерного оружия со страной, которая имеет такие проблемы с режимом нераспространения, как КНДР", — сказал Гросси.

Гросси надеется, что Россия будет осознавать свои обязательства как постоянный член Совбеза ООН и не будет нарушать запреты, принятые против КНДР. Гросси выразил идею, что Россия "может помочь" Северной Корее начать сотрудничать с МАГАТЭ.

По словам Гросси, на ядерном комплексе в КНДР наблюдаются "очень тревожные вещи", которые не находятся под контролем Международного агентства по атомной энергии.

"То, что мы имеем, — это программа, которая полностью вне всякого контроля, без взаимодействия с независимыми мониторинговыми организациями или экспертизами в ядерной безопасности", — сказал Гросси о ядерных попытках КНДР.

Руководитель МАГАТЭ заявил, что организация открыта для сотрудничества с Северной Кореей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США считают встречу между лидерами России и Северной Кореи попыткой Путина получить дополнительное оружие для войны в Украине. Россия предоставила бы Ким Чен Ыну технологии для баллистических ракет и ядерной индустрии, которые сейчас находятся под запретом ООН.

Также "Комментарии" писал, что Ким Чен Ын предложил Путину посетить Северную Корею. Каков ответ Кремля.