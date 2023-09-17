О каком обмене могли договориться РФ и КНДР – есть ли угроза от нового союза изгоев

Практически всю неделю по РФ колесит лидер Северной Кореи (КНДР) – Ким Чен Ын. Уже состоялась его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, войну которого против Украины Ын всячески поддерживает. Явно идут переговоры об усилении военно-технического сотрудничества. Министр обороны РФ Сергей Шойгу демонстрирует северокорейскому диктаторы ракетные комплексы и ракетоносцы, бьющие по Украине. К союзу диктаторов пытается примазаться и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, заявляя, что было бы полезным "сотрудничество на троих". Что можно на данном этапе сказать о визите Ким Чен Ына в РФ? Кто и какие профиты, скорее всего, получит, а чьи надежды могут оказаться неоправданны? Что это всё значит, как в ракурсе российско-украинской войны, так и более глобального противостояния – демократического и автократического миров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

"Снарядный голод" России

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:

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"У России существует глобальная стратегическая проблема. Еще в прошлом году россияне стали вспоминать такой эпизод Первой мировой войны как "снарядный голод" 1915-го, когда количество боеприпасов на орудие у них стало минимальным. В итоге российская армия, наступавшая в начальный период Первой мировой, покатилась назад. Она была вынуждена оставить территорию Польши, западной Белоруссии, западной Украины".

Впоследствии, отмечает эксперт, именно это отступление, по большому счету, определило будущие границы — т.н. "Линию Керзона" (демаркационная линия между Польшей и РСФСР, предложенная министром иностранных дел Великобритании лордом Керзоном в 1920 году; после Второй мировой войны советско-польская граница проходила примерно по этой линии).

"Термин 1915 года "снарядный голод" для нынешних россиян стал актуален с осени 2022-го. У РФ катастрофически не хватает снарядов. А КНДР является одним из основных мировых арсеналов. Дело в том, что СССР после Корейской войны 50-х годов накачивал Северную Корею снарядами. Поставил туда их десятки миллионов! Однако большинство из них, производства 50-80 гг, это снаряды для орудий малых калибров. Меньше 100 мм. И для современной войны они ценности не представляют. Большая часть снарядов от 100 мм и выше (изготовлены в 90-е или "нулевые") пролежали на складах десятки лет. И, с большой долей вероятности, они — не кондиция. Но Северная Корея занималась восстановлением их взрывных возможностей. У нее есть десятки миллионов снарядов. И это — спасения для России. Производить такое количество боеприпасов, которое оккупационная армия тратит на территории Украины, российская промышленность сейчас просто не способна. Для этого в течение нескольких лет нужно возводить новые пороховые и снарядные заводы", – отмечает Виктор Савинов.

И вот, продолжает он, у руководства страны-агрессора родилась идея – получить снаряды у КНДР. Пусть даже большинство из них окажутся не кондиционны, могут взорваться в дуле орудия. Но создавать шумовые эффекты россиянами необходимо.

"С учетом развития артиллерии, снаряды, имеющиеся у Северной Кореи – не точные и не дальнобойные. Но эффект контрбатарейной борьбы они создадут. Именно поэтому в течение уже примерно полугода российский Генштаб, рассматривая расход/приход по снарядам, пришел к выводу, что без северокорейской помощи продолжать войну будет крайне затруднительно. С этим и связан визит лидера КНДР в РФ. Именно по просьбе Кремля. Похоже, Северная Корея уже пообещала передать боеприпасы для всех основных калибров российской армии", – считает эксперт.

По его словам, существует и другая опасность, о которой говорят практически все военные обозреватели. Дело в том, что куда более качественные снаряды производит Китай. И трудно поверить в то, что РФ просит старые, недальнобойные, неточные снаряды у КНДР. Возможно, тут задумана некая схема по передаче более качественного артиллерийского вооружения из Китая.

"Кроме того, у России на сегодняшний день имеется всего два тяжелых орудия на километр фронта. Чего крайне мало. Это не дает россиянам эффективно вести контрбатарейную борьбу. Орудия, пусть старые, но в огромном количестве, у КНДР также есть. Потому Шойгу и Путин просят у Ына еще и старые пушки, а также – ракеты (запасы РФ тут катастрофически сократились), – рассказывает Виктор Савинов. – Свои желания есть и у КНДР. Главная концепция для них – война с Японией (историческим противником), а также "главным врагом человечества" (в трактовке северокорейских коммунистов) – США. Но для борьбы со Штатами артиллерия не подходит. Потому северокорейские коммунисты хотят больше ракетного вооружения и подводных лодок. КНДР, кстати, достаточно успешно проводит некоторые пуски. Но в основном это – ракеты средней дальности. До США они не достают".

А потому, поясняет эксперт, в военной концепции Северной Кореи делается ставка на создание подлодок, которые выходили бы в Тихий океан, подплывали к западному побережью Америки — и наносили ракетные удары в войне с США, которая, по мнению, КНДР, рано или поздно начнется.

"Но, если с ракетным вооружением у северокорейцев всё более-менее, то с подлодками и авиацией – не особо. Потому они просят у россиян технологии подлодок и авиационные новинки. И, похоже, уже имеется соглашение, согласно которому, РФ передает в КНДР свои последние авиационные разработки и технологии производства стратегических подлодок. А сама получает от Северной Кореи снаряды, а также ракеты средней и малой дальности", – считает Виктор Савинов.

И это, отмечает он, даже не перспектива – а жесткий стратегический план двух авторитарных режимов на ближайшие годы.

Тоталитарный мир использует устаревшие методы

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль уверена, что сближение КНДР и РФ лишь подтверждает глобальную тенденцию к противостоянию мира тоталитарного (авторитарного, диктаторских режимов) с миром демократическим.

"Тоталитарный мир использует устаревшие методы – манипуляция сознанием масс, бряцанье оружием. Демонстрация своей силы с помощью агрессии. Но такие модели поведения в глобальном контексте уже не действенны, – подчеркивает эксперт. – Объединение России с Северной Кореей, включение в этот же тандем Беларуси, всё так нарочито, напоказ — еще раз подтверждает, что дело тут не только в желании углубления военно-технического сотрудничества, но и пропагандистского эффекта ради. Попытка показать всему миру свою якобы силу. Что они могут объединяться, угрожать уже не только Украине, но и ряду других государств".

На самом деле – это признак слабости, считает Катерина Коваль. И Россия в этом фактически расписывается. Она стремительно теряет боеспособную армию, у нее иссякли запасы вооружений и боеприпасов, она по санкциям уже перегнала КНДР, а потому ничего не остается, как создавать такой себе союз изгоев.

является государством-соучастником агрессии, так как предоставила свою территорию РФ для нападения на Украину, – напоминает эксперт. – У РФ фактически не осталось союзников. И те тоталитарные государства, которые еще как бы живы, на самом деле уже проиграли. Просто пока не поняли этого. Потому устраивают показательные выступления, тогда как Украина побеждает не только на фонте, но и на международной арене, где становится флагманом построения новой системы глобальной безопасности". "Беларусь вполне логично вплетается в этот альянс. Ведь она, что недавно подтвердил Европарламент

Также издание "Комментарии" сообщало — возможен ли альянс РФ и КНДР – что задумал Путин.



