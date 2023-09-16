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Ким Чен Ыну в РФ показали, чем бьют по Украине

Лидеру КНДР представили ракетный комплекс "Кинжал"

сегодня, 15:37
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Кравцев Сергей
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Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну во время его продолжающегося визита в РФ показали аэродром Кневичи во Владивостоке (недалеко от корейской границы), ракеты и истребители, используемые для нанесения ударов по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российские пропагандистские агентства "ТАСС" и "РИА Новости".

Ким Чен Ыну в РФ показали, чем бьют по Украине

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Отмечается, в сопровождении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Ким Чен Ыну представили ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И, самолеты стратегической авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, истребители Су-34, Су-30СМ, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3. 


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Также Шойгу показал Ким Чен Ыну фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке, построенный в середине 1980-х годов и впоследствии модернизированный.

Читайте также на портале "Комментарии" — встреча во Владивостоке российского диктатора Владимира Путина с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном продолжает оставаться под пристальным вниманием мировой прессы и экспертов. Ын дал понять, что его страна поддерживает все путинские решения, в том числе касательно войны против Украины. Россия устами главы МИД Сергея Лаврова пытается оправдать сближение с КНДР (Северная Корея), которая находится под санкциями (одобренными в 2006 году и РФ) из-за своей ядерной программы. Украинская разведка уверена, что Путин выпрашивает у Ким Чен Ына вооружение и боеприпасы, надеясь переломить ход войны. А в США предупреждают, что КНДР ждет жесткая реакция не только Штатов, но и всего международного сообщества, если та поддержит войну России против Украины. И всё же, похоже, сейчас официально оформляется российско-северокорейский альянс. О чем это говорит? К чему надо быть готовыми? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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