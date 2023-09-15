Лукашенко тоже хочет дружить с КНДР: что предложил на встрече у Путина

Как передает портал "Комментарии", самопровозглашенный президент Беларуси Александра Лукашенко во время сегодняшнего визита в РФ заявил президенту РФ Владимиру Путину, что его тоже интересует сотрудничество с Северной Кореей. Именно поэтому, как считает диктатор, было бы полезным "сотрудничество на троих", а именно – Россия, Беларусь и КНДР.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия... Знаю, что интерес огромен у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы для Беларуси там найдется, учитывая те проблемы, которые существуют", — отметил Лукашенко.

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В свою очередь Путин попытался представить сотрудничество с Северной Кореей, как с демократическим, правовым государством, отметив, что он намерен сотрудничать с Пхеньяном исключительно в рамках международного права

Читайте также на портале "Комментарии" — встреча во Владивостоке российского диктатора Владимира Путина с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном продолжает оставаться под пристальным вниманием мировой прессы и экспертов. Ын дал понять, что его страна поддерживает все путинские решения, в том числе касательно войны против Украины. Россия устами главы МИД Сергея Лаврова пытается оправдать сближение с КНДР (Северная Корея), которая находится под санкциями (одобренными в 2006 году и РФ) из-за своей ядерной программы. Украинская разведка уверена, что Путин выпрашивает у Ким Чен Ына вооружение и боеприпасы, надеясь переломить ход войны. А в США предупреждают, что КНДР ждет жесткая реакция не только Штатов, но и всего международного сообщества, если та поддержит войну России против Украины. И всё же, похоже, сейчас официально оформляется российско-северокорейский альянс. О чем это говорит? К чему надо быть готовыми? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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