Пентагон объяснил, что произойдет, если КНДР поставит боеприпасы России

Любая страна, которая согласилась и в перспективе может согласиться начать поставки вооружения России способствует тому, чтобы война затягивалась и становится соучастником убийств невинных граждан Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала замспикера Пентагона Сабрина Сингх.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Замспикера подчеркнула, попытки России добиться поставок вооружения от такого союзника, как Северная Корея показывают истинное положение дел Путина. Россия отчаянно пытается продлить войну, ищет оружие, чтобы был такая возможность.

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"Мы следим за ситуацией. Мы публично обнародовали наши предостережения Северной Корее. Передача России любого вида оружия снова нарушила бы резолюцию Совета безопасности ООН, за которую сама же Россия голосовала", – отметила Сингх.

Она добавила, Вашингтон по-прежнему призывает Пхеньян не идти на преступное сотрудничество с Россией и не поставлять этой стране вооружение. Если же это произойдет, то последующая эскалация неминуема.

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