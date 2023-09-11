Президент Бразилии пересмотрел свое мнение об аресте Путина в случае его визита

Судебная система Бразилии будет решать, нужно ли арестовывать российского диктатора Владимира Путина, если он приедет на саммит G20, который пройдет в этом государстве в следующем году. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва. Фото: из открытых источников

"Если Путин решит присоединиться (Ред. – к саммиту в следующем году), то решение (Ред. – о возможном аресте) должны принимать судебные власти, а не мое правительство", — отметил Лула.

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Здесь важно учесть деталь, что Бразилия подписала Римский устав, которые привел к учреждению МКС.

"Я хочу знать, почему США, Индия и Китай не подписали договор МКС, и почему наша страна подписала его", — высказался Лула.

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали, что президент Бразилии Лула да Силва заявил – если Владимир Путин приедет на следующий саммит в Рио-де-Жанейро, то его не будут арестовывать.

Читайте также на портале "Комментарии" — завершился двухдневный саммит лидеров "Большой двадцатки" (G20), проходивший в Нью-Дели (Индия). Стороны высказывают разные оценки. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, итоговое заявление лидеров G20, вызвавшее возмущение украинского МИД из-за размытых формулировок, не стало "дипломатической победой" для России. В свою очередь, страна-агрессор преподносит такой вариант декларации именно как свою победу. А также, похоже, продолжает тайные переговоры по ослаблению санкций. По мнению же президента США Джо Байдена, на встрече в Нью-Дели царило согласие по вопросу справедливого мира в Украине на основе принципов Устава ООН и уважения суверенитета и территориальной целостности. Издание "Комментарии", которое уже подводило итоги первого дня саммита, расспросило экспертов об общей картине. Что и почему удалось, и не удалось сторонникам Украины и РФ, а также условным нейтралам, принимавшим участие в мероприятии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.