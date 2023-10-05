Почему Западу не удастся уйти от прямого конфликта с РФ – что происходит внутри ЕС и США

На фоне разброда и шатания в Конгрессе, в том числи из-за политических игрищ вокруг (не)поддержки Украины, президент США Джо Байден анонсировал большую речь как раз таки о важности оказания помощи нашей стране. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер акцентирует, что в Администрации Байдена убеждены – прекращение поддержки Украины в ее борьбе против российского агрессора было бы большой ошибкой для США. Между тем, что среди американцев, что среди европейцев наблюдается явное ослабление такого рода поддержки нашей страны. Понимает ли Запад, что это, как буквально криком кричат представители Офиса президента Украины, не только наша война, и что, если не отразить российскую агрессию на украинской территории, последствия будут куда хуже – для глобальной безопасности и стабильности, экономики и международного права? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

США. Фото: из открытых источников

Даже, если нашу войну попытаются заморозить, это будет лишь на какое-то время

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

"Любые попытки стабилизировать что-либо должны основываться на ресурсе для подобной стабилизации. Та же Западная система не хочет меняться. Внутри у нее есть сопротивление, инерция. Потому она, действительно, пытается заморозить некие турбулентные процессы – и вернуться к тому, что, условно говоря, было до начала российско-украинской войны. Но ресурса для того, чтобы продолжить жить, как раньше, у системы уже нет. Это проявляется в геоэкономике, в геополитике, в гуманитарной сфере и так далее. Кризис зашел слишком далеко. Мы находимся в точке перехода. И даже если оттянуть этот самый переход на какое-то время – избежать его уже невозможно".

Поэтому, поясняет эксперт, даже, если нашу войну попытаются заморозить, это будет лишь на какое-то время. Причем, непродолжительное.

"Отсюда мой тезис о геополитическом чуде, "черных лебедях" (непредсказуемых событиях, резко меняющих привычный порядок), гнездящихся в Украине. Это не эзотерика, а материалистическое понимание исторического процесса. Да, ситуация осложняется чередой выборов в Европе и США. Да, везде есть политические силы, которые представляют часть истеблишмента, часть общества, готовых идти на "заморозку" войны в Украине, на перезапуск отношений с Россией, с Китаем. Надеясь вернуть "всё, как было". Но этого уже не будет – в силу того, что я сказал выше", – подчеркивает Виталий Кулик.

По его словам, для Украины, безусловно, есть определенные вызовы. Ведь любое снижение поддержки в виде боеприпасов, вооружений, финансов скажется на нашей обороноспособности.

"Для нас это критично. Но! Если поступающие ресурсы не проедать, не тратить непродуманно, ради достижения неких пиаровских результатов, не пытаться что-то сделать под какую-то дату, чтобы кому-то что-то доказать, – то аккумуляция этих ресурсов позволить нам пройти узкий момент сокращения помощи. И выйти на новый пик, когда помощь снова будет наращиваться", – уверен эксперт.

Запад, акцентирует он, заинтересован в локализации угроз, исходящих из РФ. Откладывание решения этой проблемы на потом приводит лишь к увеличению степени угроз, что показали последние десятилетия. Стратегически Запад вынужден вступить в конфликт с Россией – и нанести ей поражение в том или ином виде. Сосуществование двух столь разных систем уже невозможно, констатирует Виталий Кулик.

"В этой ситуации Украине важно не попасть в ситуацию, когда между пиками снижения и повышения помощи у нас не окажется ресурса для сопротивления, – отмечает эксперт. – Задача высшего военно-политического руководства страны – так выстроить стратегию, чтобы в случае ослабления поддержки (не прекращения, чего не случится, а ослабления) мы не получили слишком негативные последствия – как на фронте, так и внутри страны".

Украине важно пояснять свою позицию, бить контраргументами

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова подчеркивает, что в США начинается процесс спикериады (в прошлый раз потребовалось 15 голосований), так что и с принятием необходимых законов касательно поддержки Украины могут возникнуть трудности.

При этом, напоминает она, согласно летнему опросу, Зеленского в США поддерживали 57% респондентов, тогда как Байдена – 41%. Это показательно.

который традиционно играет на стороне республиканцев, причем их радикального – трампистского – крыла. И благодаря купленной им соцсети, где эксперты уже отмечали массу дезинформационных, пропагандистских материалов, станет создавать искаженную картинку восприятия Украину. Негативую картинку. Чтобы снижать финансирование нашей страны, "аргументируя" это передернутыми псевдофактами. В таком же ключе станет действовать Трамп". "Американское общество позитивно настроено на поддержку Украины в целом и Зеленского в частности, – поясняет аналитик. – Но запущена мощная компания по дискредитации и Украины, и украинцев, и нашей власти. Именно так я воспринимаю недавний язвительный твит американского миллиардера, владельца соцсети X (бывший Твиттер) и компании Tesla Илона Маска

Александра Решмедилова предупреждает, что разворачивается серьезная предвыборная борьба. Многоуровневая. Непростая. В которой, увы, "заигрывают" и Украину.

"Республиканцы хотят создать Байдену массу неудобств. В том числе по украинскому вопросу. Они будут требовать множества проверок, отчетов и так далее. Напомню, что украинский вопрос в свое время стал одним из поводов для импичмента Трампу. И Байдена республиканцы могут попытаться ударить тем же", – считает эксперт.

По ее словам, Украине важно пояснять свою позицию, бить контраргументами. Но не агрессивно, а мягко. Понятно. Почему важно нас поддерживать. Почему важно нас поддерживать вовремя – и именно теми видами вооружений, о которых просим. Что мы делаем с полученным, как используем. Почему Россия – общий враг. И так далее.

"То, что нам кажется и так понятным, нужно максимально корректно и доступно разъяснить и США, и Европе, – акцентирует Александра Решмедилова. – При этом следует понимать, что мы зависимы от помощи Запада. И нам ее важно не просто сохранить, но и приумножить. Так что надо делать – и свое дело (на фронте и в тылу), и правильные выводы, и украинское слово – громче, на всех площадках".

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