Маск цинично высказался о помощи Украине, высмеяв на фото Зеленского (ФОТО)

Как передает портал "Комментарии", известный американский миллиардер, владелец соцсети X и компании Tesla Илон Маск выдал новое странное заявление об Украине и ее лидере Владимире Зеленском. На этот раз миллиардер опубликовал мем о президенте Украины и помощи украинцам в войне против российской агрессии.

Илон Маск. Фото: из открытых источников

В своем аккаунте в X Маск поделился старым мемом с Зеленским, но добавил к нему очень циничную подпись.

"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", – подписал Илон Маск фото.

Стоит отметить, что в подобном ключе Маск высказывается не впервой. Время от времени он делает скандальные заявления, а также бросает намеки относительно того, что Украине нет смысла продолжать сопротивляться российской агрессии. Обращает на себя внимание также журналистское расследование BBC, которое показало, что Twitter перестал бороться с российской и китайской пропагандой.

Так в сентябре этого года Илон Маск высказал мнение, что во время контрнаступления украинская армия теряет много жизней и при этом ей удается деоккупировать лишь незначительную часть территории.

Еще раньше Маск довольно эмоционально отреагировал на информацию о том, что он якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины на российский военно-морской флот в Севастополе. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины.

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