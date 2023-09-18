Маск раскритиковал украинское контрнаступление: что сказал миллиардер

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Кравцев Сергей
Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск высказал мнение, что во время контрнаступления украинская армия теряется много жизней ради и при этом ей удается деоккупировать лишь незначительную часть территории. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Маск опубликовал в соцсети Х (бывшая Twitter), отреагировав на пост Дэвида Сакса.
Илон Маск. Фото из открытых источников
Американский экономист Дэвид Сакс выложил в сети карту боевых действий в Украине, подписав изображение, что "территориальные достижения Украины в результате их хваленого контрнаступления настолько мизерные, что их едва можно увидеть на карте".
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В свою очередь Маск отреагировал на данное изображение едким комментарием: "Так много смертей за так мало" (So much death for so little).
Читайте также на портале "Комментарии" — известный американский изобретатель и миллиардер Илон Маск отреагировал на информацию о том, что он якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины на российский военно-морской флот в Севастополе. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Илон Маск озвучил у себя в соцсети X (Twitter), реагируя на материалы СМИ о том, что он якобы намеренно деактивировал Starlink.
Также издание "Комментарии" сообщало – американский миллиардер Илон Маск отреагировал на решение США вскоре объявить новый пакет военной помощи для Украины. Маск требует от правительства Соединенных Штатов раскрыть все подробности для общественности.
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сегодня, 12:45
1 до 10 це прийнятний варіант щоб задовольнити свою жагу до вбивства москалів. Набагато більшою кров'ю стікає цивільна Україна. Одночасно втрачається будь-яка економічна і державницька перспектива. Державна і стратегічна імпотенція, розкрадання та корупція, виведення капіталу та переміщення центрів життєвих інтересів корумпованої хунти за межі України, перекреслює все майбутнє. Україна потребує негайних змін та реформ але потрібне прагнення якого нема в жодного громадянина України. Тест на незалежність і існування не пройдено.