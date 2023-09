Маск раскритиковал украинское контрнаступление: что сказал миллиардер

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск высказал мнение, что во время контрнаступления украинская армия теряется много жизней ради и при этом ей удается деоккупировать лишь незначительную часть территории. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Маск опубликовал в соцсети Х (бывшая Twitter), отреагировав на пост Дэвида Сакса.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Американский экономист Дэвид Сакс выложил в сети карту боевых действий в Украине, подписав изображение, что "территориальные достижения Украины в результате их хваленого контрнаступления настолько мизерные, что их едва можно увидеть на карте".

В свою очередь Маск отреагировал на данное изображение едким комментарием: "Так много смертей за так мало" (So much death for so little).

