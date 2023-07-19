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Маск в очередной раз показал свою позицию по поводу войны в Украине

Илон Маск требует от правительства США объяснять, куда уходят деньги в новых пакетах помощи для Украины.

сегодня, 09:40
Автор:
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Slava Kot
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Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на решение США вскоре объявить новый пакет военной помощи для Украины. Маск требует от правительства Соединенных Штатов раскрыть все подробности для общественности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Илона Маска.

Маск в очередной раз показал свою позицию по поводу войны в Украине

Американский бизнесмен Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск оставил комментарий под ультраправым либертарианским финансовым блогом в Twitter, где появилась новость, что Соединенные Штаты вскоре объявят новый пакет военной помощи для Украины на сумму 1,3 млрд долларов. На эту информацию отреагировал американский бизнесмен Илон Маск.


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"Было бы хорошо, чтобы общественность имела определенное представление о том, как тратятся деньги!", – написал Маск.

Подобную позицию занимают и другие политические деятели в США. Трамп критикует Байдена за постоянные расходы на войну в Украине. Бывший американский президент заявлял, что при победе на выборах якобы остановит войну за один день, поговорив с Путиным, и таким образом прекратит расходы денег американских налогоплательщиков. На такие слова отреагировал Зеленский, который отметил, что Байден мог остановить войну через 5 минут, но Украина не согласится на потери территорий.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения США направили Украине более 45 млрд долларов помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск критически отреагировал на новые поставки оружия для Украины. Американский бизнесмен высказался по поводу медленного наступления украинской армии.

Также "Комментарии" писали, что уволенный ведущий с телеканала FOX News начал распространять пророссийские нарративы в американском инфопространстве по подрыву Каховской ГЭС. Илон Маск распространил эти записи ведущего на своей странице.




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Источник: https://twitter.com/zerohedge/status/1681305693318713348
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