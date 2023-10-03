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У Зеленского объяснили, что произойдет, если партнеры прекратят поддержку Украины

На Банковой просят партнеров не ослаблять поддержку Украины в войне

сегодня, 16:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Странам-партнерам нельзя прекращать поддержку украинского государства. В частности, нельзя прекращать военную помощь, ведь, если российскую агрессию не остановить сейчас, ее захватнические амбиции возрастут. Как передаёт портал "Комментарии", такое мнение у себя в Телеграмм высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского объяснили, что произойдет, если партнеры прекратят поддержку Украины

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник отметил, что Украина сегодня больше всего нуждается в артиллерийских снарядах, дальнобойных ракетах и системах противовоздушной обороны для выживания как самого государства, так и его граждан.


Также Подоляк отреагировал на то, что некоторые государства начинают задумываться о больших расходах своих бюджетов на поддержку Украины. По словам советника главы ОП, лучше выделить определенные суммы сейчас, нежели потом выделить в разы больше. Когда имперские амбиции РФ усилятся.

Михаил Подоляк добавил, что, хотя политики заявляют, что это дорого сегодня, они не говорят главного. Так, завтрашние последствия будут значительно дороже — для глобальной безопасности и стабильности, экономики и международного права.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине, по словам президента Владимира Зеленского, состоялся "евросоюзовский" день, а именно – выездное заседание Совета по иностранным делам ЕС (впервые за границами Евросоюза). Ранее это событие историческим назвал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, обещавший поддержку нашей стране, несмотря на то, будет ли оказывает ее США. По словам Зеленского, на встрече речь шла о полноправном присоединении Украины к ЕС, о санкциях и попытках России их обойти, о важности обезопасить Черное море, о зерновом экспорте и продовольственной стабильности в мире. Что можно сказать по итогам этой встречи, которую проигнорировала Польша, как ранее и Форум оборонных индустрий, прошедший в выходные в Киеве? Что происходит с европейской поддержкой Украины в последнее время? Как улучшить ситуацию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/M_Podolyak/165
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