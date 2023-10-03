У Зеленского объяснили, что произойдет, если партнеры прекратят поддержку Украины

Странам-партнерам нельзя прекращать поддержку украинского государства. В частности, нельзя прекращать военную помощь, ведь, если российскую агрессию не остановить сейчас, ее захватнические амбиции возрастут. Как передаёт портал "Комментарии", такое мнение у себя в Телеграмм высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник отметил, что Украина сегодня больше всего нуждается в артиллерийских снарядах, дальнобойных ракетах и системах противовоздушной обороны для выживания как самого государства, так и его граждан.

Также Подоляк отреагировал на то, что некоторые государства начинают задумываться о больших расходах своих бюджетов на поддержку Украины. По словам советника главы ОП, лучше выделить определенные суммы сейчас, нежели потом выделить в разы больше. Когда имперские амбиции РФ усилятся.

Михаил Подоляк добавил, что, хотя политики заявляют, что это дорого сегодня, они не говорят главного. Так, завтрашние последствия будут значительно дороже — для глобальной безопасности и стабильности, экономики и международного права.

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