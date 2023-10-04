Действительно ли Запад устал от войны – какие шаги помогут Украине

Всё более явно просматривается тенденция на сокращение поставок помощи в целом и вооружений в частности – Украине. В последнее время мы имеем соответствующие заявления со стороны Польши (на фоне скандала с запретом украинского экспорта), Словакии (из-за победы партия бывшего премьера Роберта Фицо, известного антиукраинской риторикой), неприятную пробуксовку от США (в связи с исключением соответствующей поддержки Украине из проекта временного бюджета). Плюс – заявления чиновников Франции и Великобритании, уверяющих, что отправили Украине почти все запасы, которые могли быть сняты со складов. О чем говорит происходящее? Как события могут развиваться дальше? Как следует действовать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украине следует мобилизировать свой ресурс

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко поясняет, что коллективный Запад – это специфические общества, которые построены на демократических принципах, имеющих не только достоинства, но и недостатки.

"С учетом того, что война в Европе, в Украине – это серьезное испытание этих обществ, этих государств, обстоятельства, которые меняются в ходе войны, определенным образом влияют и на общества. И на правительства тех или иных государств. Есть определенная усталость от войны, есть исчерпание ресурсов, есть внутренние процессы. Наблюдается также снижение активной информационной позиции прогрессивных сил касательно разъяснения важности поддержки Украины. Как следствие – мы видим проблемы с оказанием необходимой помощи. Это наблюдается и в США, и в Европе. Апологеты российских подходов есть почти во всех государствах. И сейчас их голоса, увы, становятся громче", – отмечает эксперт.

По его словам, ситуация в определенной степени ожидаемая. Ощущать тотальную поддержку невозможно. Рано или поздно проходится пик – и начинается определенный спад.

"Важно трезво оценивать происходящее – и искать методы и формы работы с партнерами. Это должны делать и дипломаты, и высшее военно-политическое руководство, и представители украинского общества, имеющие возможность работать на Западе", – считает генерал.

Не менее важно, продолжает он, работать и с самим украинским обществом, которое также чувствует усталость от войны. Нам надо учиться действовать, выживать в новых условиях.

так и в увеличении численности этих самых Сил обороны", – подчеркивает Игорь Романенко. "Я вижу определенные возможности в преодолении возникших кризисных явлений. В первую очередь, следует активизироваться самой Украине. Мобилизировать свой ресурс – как в производстве оружия и обеспечения им Сил обороны

Он акцентирует, что на фронте Россия противодействует нам достаточно быстро и активно путем переброски сюда огромного количества живой силы. И нам надо отвечать.

"Украинские военные уже обращались к президенту как к верховному главнокомандующему с призывом усилить мобилизационные мероприятия, – напоминает генерал. – С моей точки зрения, надо учесть всех граждан мужского пола от 18 до 60 лет, а также женщин, которые, согласно закону, являются военнообязанными. Независимо от состояния здоровья и семейного положения. Это начальный этап. А в ходе того, как все станут на учет, определить (это уже второй этап) с помощью очищенных от коррупционеров ТЦК и военно-врачебных комиссий – кто и как может оказать в условиях войны помощь в борьбе с внешним врагом. Как на фронте, так и в тылу".

Имеем определенную турбулентность в получении помощи от партнеров, но не глобальные проблемы

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким мнением:

Но ключевые, стратегические заявления куда важнее. А согласно им, и США, и ЕС, и Великобритания — с нами". "Не думаю, что происходит нечто критическое с предоставлением помощи Украине. Да, есть неприятные высказывание со стороны отдельных политсил Словакии, имеются пробуксовки в США

Эксперт уверен, что будут у нас и снаряды в необходимом количестве, и самолеты натовского образца. Всё более ясно, подчеркивает он, вырисовываются перспективы получения американских ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

процентов 45-50%, как по мне, можно сделать без проблем. Остальное можно обсуждать, искать консенсус", – считает Иван Ступак. "Со своей стороны, нам важно продолжать активно (но и разумно) действовать на поле боя. А также показывать партнерам, что мы делаем "домашнее задание", боремся с коррупцией, проводим реформы. Доказывать не словами, а делами. Проводить реальные "посадки", реальные реформы. Из того перечня не выполненного, но обещанного нами, который США обнародовали в сентябре

Он резюмирует: имеем определенную турбулентность в получении помощи от партнеров, но не глобальные проблемы.

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