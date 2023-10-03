logo

BTC/USD

27505.16

ETH/USD

1656.57

LTC/USD

65.61

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пентагон подготовил ATACMS для Украины, но отправить не могут: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Пентагон подготовил ATACMS для Украины, но отправить не могут: в чем причина

ATACMS может запускаться из тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно

сегодня, 14:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Пентагон готов хоть сегодня передать Украине давно запрашиваемые нашими защитниками ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Но сделать этого не может, потому что до сих пор это решен е не одобрил президент США Джо Байден. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", цитируя заявление помощника министра армии США по закупкам Дуга Буша.

Пентагон подготовил ATACMS для Украины, но отправить не могут: в чем причина

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Помощник министра армии США отметил, что, если поступит прямое указание из Белого дома, служба среагирует очень быстро, потому что уже подготовилась к такой команде. 


Буш заявил, что ракеты, которые США отправят, идентифицированы. ATACMS может запускаться из тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно. Разница лишь в том, что один ATACMS запускается залпом из одной и той же пусковой установки.

Модификации, необходимые для переоборудования пусковой установки, "не так уж и значительны, некоторые кабели, некоторое программное обеспечение — это не существенно", — сказал Буш.

"Мы готовы, когда и, если президент решит это сделать", — заявил чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — Белый дом пока не подтверждает информации, но в СМИ уде полным ходом распространяется информация о том, что уже на этой неделе США могут одобрить передачу Украине "кассетных" ATACMS. Могут ли эти ракеты изменить ход войны? Будет ли Украина бить по Керченскому мосту ATACMS? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – жителям России, которые не воюют на территории Украины, не стоит переживать из-за получения Украиной дальнобойных ракет ATACMS. Украинские войска не будут использовать данной оружие для ударов по территории РФ. Такое заявление в интервью испанской газете ABC сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-03/taiwan-tech-companies-are-helping-huawei-build-a-secret-network-of-chip-plants
Теги:
comments

Обсуждения

ufo

сегодня, 14:05

Что-то сомневаюсь, что вообще передадут. если бы хотели - давно бы уже ракеты были на фронте. А так будут до бесконечности морочить голову и придумывать отмазки. Хорошо, конечно, если я ошибаюсь.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!