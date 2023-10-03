Пентагон подготовил ATACMS для Украины, но отправить не могут: в чем причина

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Кравцев Сергей
Пентагон готов хоть сегодня передать Украине давно запрашиваемые нашими защитниками ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Но сделать этого не может, потому что до сих пор это решен е не одобрил президент США Джо Байден. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", цитируя заявление помощника министра армии США по закупкам Дуга Буша.
Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников
Помощник министра армии США отметил, что, если поступит прямое указание из Белого дома, служба среагирует очень быстро, потому что уже подготовилась к такой команде.
Буш заявил, что ракеты, которые США отправят, идентифицированы. ATACMS может запускаться из тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно. Разница лишь в том, что один ATACMS запускается залпом из одной и той же пусковой установки.
Модификации, необходимые для переоборудования пусковой установки, "не так уж и значительны, некоторые кабели, некоторое программное обеспечение — это не существенно", — сказал Буш.
Читайте также на портале "Комментарии" — Белый дом пока не подтверждает информации, но в СМИ уде полным ходом распространяется информация о том, что уже на этой неделе США могут одобрить передачу Украине "кассетных" ATACMS. Могут ли эти ракеты изменить ход войны? Будет ли Украина бить по Керченскому мосту ATACMS? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Также издание "Комментарии" сообщало – жителям России, которые не воюют на территории Украины, не стоит переживать из-за получения Украиной дальнобойных ракет ATACMS. Украинские войска не будут использовать данной оружие для ударов по территории РФ. Такое заявление в интервью испанской газете ABC сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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ufo
сегодня, 14:05
Что-то сомневаюсь, что вообще передадут. если бы хотели - давно бы уже ракеты были на фронте. А так будут до бесконечности морочить голову и придумывать отмазки. Хорошо, конечно, если я ошибаюсь.