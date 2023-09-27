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Что изменят ATACMS на поле боя – будет ли Украина бить по Керченскому мосту

Чтобы на самом деле сломать ход войны, нужно несколько сотен таких ракет

сегодня, 09:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Белый дом пока не подтверждает информации, но в СМИ уде полным ходом распространяется информация о том, что уже на этой неделе США могут одобрить передачу Украине "кассетных" ATACMS. Могут ли эти ракеты изменить ход войны? Будет ли Украина бить по Керченскому мосту ATACMS? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Что изменят ATACMS на поле боя – будет ли Украина бить по Керченскому мосту

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

ATACMS подходит именно для массированных ударов

Военный эксперт Петр Черник считает, что дальнобойные ракеты действительно могут изменить ход войны. Главный вопрос – в каком количестве США передадут это оружие Киеву. Если Украина получит несколько десятков, то стоит сказать спасибо Вашингтону, но при этом нужно понимать, что с таким количеством ракет переломить ход войны не получится. О том, чтобы наконец-то начать выгонять врага со своей территории, нужны сотни ракет.


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Петр Черник уверен, что ATACMS "может поднять практически любую цель", а массированные удары ими по врагу могут спровоцировать дефицит боеприпасов, лекарств и прочего.

"За условные сутки мы можем насыпать десятки, истребить все боекомплекты, топливо-смазочные материалы, управление, связь, и противник просто не будет иметь банально боеприпасов, патронов, медикаментов. Человек воюет, а не танки или пушка, мы можем расстреливать как куропаток, вопрос лишь в количестве этих ракет", – отметил Черник.

Не обязательно уничтожать Крымский мост вдребезги, главное его повредить так, чтобы он потерял свою функциональность

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что комплексы ATACMS не будут использоваться Украиной для нанесения ударов по Крымскому мосту. Такое мнение эксперт высказал во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса".

Эксперт считает, что ракеты ATACMS могут уничтожить те аэродромы, где сегодня хранится много российской авиации. 

"Если мы получим эти установки, то сможем наносить удары по Левобережной Херсонщине, временно оккупированной части Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Но, возможно, даже по Крыму", — предположил Коваленко.

Что касается ударов по Крымскому мосту, то совсем небольшая вероятность, что ракеты ATACMS будут применены именно для этого.

"Согласно информации, которую сейчас распространяют некоторые СМИ, это будут ракеты с кассетной боевой частью. Кассетной боевой частью наносить удары по мосту – сомнительное удовольствие. Там нужно, чтобы была осколочная фугасная составляющая, желательно, даже, бронебойного типа", – отметил эксперт.

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Обсуждения

Олекс

сегодня, 10:27

Нічого ракети незмінять тільки людей покалічать тай все... сили різні та ресурси. україна ніща немає нічого як жебраки.


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