Украина готовится применять ATACMS: Данилов ответил – стоит ли переживать россиянам

Жителям России, которые не воюют на территории Украины, не стоит переживать из-за получения Украиной дальнобойных ракет ATACMS. Украинские войска не будут использовать данной оружие для ударов по территории РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью испанской газете ABC сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Мы не будем использовать их (Ред. – ракеты ATACMS) на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", — заявил Данилов.

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Он добавил, что ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины.

Отметим, по информации "Newsweek", Украина в ближайшие дни получит зеленый свет на получение произведенных в США ракет с кассетными боеприпасами большой дальности. Ракеты ATACMS появятся на фронте уже следующей неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания более года проводила секретные переговоры с РФ касательно проблем глобальной безопасности (включая дефицит зерна и ядерную безопасность) При этом якобы не вела никаких активных мирных переговоров, которые были бы направлены на дипломатическое урегулирование войны на территории Украины. Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал понять, что итог войны в Украине будет подведен на поле боя. В аналогичном ключе высказываются украинские власти и их советники типа Михаила Подоляка, предупреждая, что российско-украинской войны пока идет по пессимистическому прогнозу "длительной войны на истощение". О чем говорят эти сообщения-заявления? Что может подтолкнуть Киев и Москву к переговорам? Какие есть варианты развития событий в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



