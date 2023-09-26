Это оружие изменит правила игры: чем ВСУ будут бить по оккупантам уже со следующей недели

Украина в ближайшие дни получит зеленый свет на получение произведенных в США ракет с кассетными боеприпасами большой дальности. Ракеты ATACMS появятся на фронте уже следующей неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Newsweek".

Кассетные ATACMS. Фото: из открытых источников

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"На этой неделе, вероятно, будет одобрено решение по кассетным ракетам HIMARS", — заявил Дэн Райс, который сейчас является президентом Американского университета в Киеве, ссылаясь на разговоры с "американскими лицами, принимающими решения, и американцами, которые должны реализовать их доставку в Украину".

Дэн Райс, бывший офицер армии США и выпускник Вест-Пойнта, ранее работал специальным советником украинского главнокомандующего генерала Валерия Залужного, консультируя по американскому оружию, которое могло бы помочь переломить ситуацию против начавшегося полномасштабного вторжения России.

"Получение одобрения HIMARS DPICM на этой неделе изменит правила игры, — сказал Райс. — И без необходимости обучения и изменений, они, скорее всего, появятся на поле боя на следующей неделе, что будет иметь огромное значение. Когда эти ракеты запускаются, они преодолевают звуковой барьер. Для меня это звук свободы".

Райс уже несколько месяцев работает с американскими законодателями и представителями Пентагона, настаивая на модернизации боеприпасов, которые, помогу выиграть войну, предоставив украинским силам возможность опустошать российские командные пункты, логистические центры и маршруты снабжения на оккупированных территориях юга Украины.

Киев уже давно настаивает на ракетах ATACMS, версии которых могут доставлять твердую фугасную боеголовку на расстояние 300 километров. Версии ракет с кассетными боеприпасами имеют меньшую дальность действия и разбрасывают сотни бомб над целевой областью.

Белый дом последовательно отказывался поставлять какую-либо версию ATACMS из-за опасений по поводу внутренних запасов и опасений, что ее использование Украиной может спровоцировать эскалацию ответных мер со стороны Москвы.

Президент Джо Байден, похоже, готов дать зеленый свет передаче ATACMS после своей встречи с президентом Владимиром Зеленским на Генеральной ассамблее ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке. Какая версия оружия и сколько ракет будет поставлено, остается неясным, как и сроки поставки.

Читайте также на портале "Комментарии" — Белый дом, проанализировав ситуацию, принял решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Владимира Зеленского в США.



