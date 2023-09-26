Это оружие изменит правила игры: чем ВСУ будут бить по оккупантам уже со следующей недели

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Кравцев Сергей
Украина в ближайшие дни получит зеленый свет на получение произведенных в США ракет с кассетными боеприпасами большой дальности. Ракеты ATACMS появятся на фронте уже следующей неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Newsweek".
Кассетные ATACMS. Фото: из открытых источников
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Дэн Райс, бывший офицер армии США и выпускник Вест-Пойнта, ранее работал специальным советником украинского главнокомандующего генерала Валерия Залужного, консультируя по американскому оружию, которое могло бы помочь переломить ситуацию против начавшегося полномасштабного вторжения России.
Райс уже несколько месяцев работает с американскими законодателями и представителями Пентагона, настаивая на модернизации боеприпасов, которые, помогу выиграть войну, предоставив украинским силам возможность опустошать российские командные пункты, логистические центры и маршруты снабжения на оккупированных территориях юга Украины.
Киев уже давно настаивает на ракетах ATACMS, версии которых могут доставлять твердую фугасную боеголовку на расстояние 300 километров. Версии ракет с кассетными боеприпасами имеют меньшую дальность действия и разбрасывают сотни бомб над целевой областью.
Белый дом последовательно отказывался поставлять какую-либо версию ATACMS из-за опасений по поводу внутренних запасов и опасений, что ее использование Украиной может спровоцировать эскалацию ответных мер со стороны Москвы.
Президент Джо Байден, похоже, готов дать зеленый свет передаче ATACMS после своей встречи с президентом Владимиром Зеленским на Генеральной ассамблее ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке. Какая версия оружия и сколько ракет будет поставлено, остается неясным, как и сроки поставки.
Читайте также на портале "Комментарии" — Белый дом, проанализировав ситуацию, принял решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Владимира Зеленского в США.
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