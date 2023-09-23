США решили передать ATACMS Украине еще до визита Зеленского: СМИ узнали о важном нюансе

Белый дом, проанализировав ситуацию, принял решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Владимира Зеленского в США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что Администрация Джо Байдена приняла решение не объявлять публично о передаче ракет, чтобы не давать дополнительные козыри россиянам, а также не побудить оккупантов переместить свои линии снабжения дальше от линии фронта.

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В материале говорится, что ракеты поступят в Украину уже в ближайшее время, впрочем, пока в небольших количествах.

По словам собеседника "Financial Times", Вашингтон пришлет версию ATACMS, которая вооружена кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой. Это должно успокоить некоторых чиновников Штатов, которые считают, что поставка с одной боеголовкой якобы исчерпает американские запасы.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент Украины Владимир Зеленский после визита в США, оставившего неоднозначное впечатление, посетил Канаду. В ходе брифинга по результатам встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, украинский лидер сообщил, что мы получили новый пакет оборонной поддержки, что Канада присоединилась к подготовке наших пилотов для управления самолетами F-16, а ее компании примут участие в первом Форуме оборонных индустрий, который вскоре состоится в Украине. Что можно сказать об американо-канадском рейде Зеленского? Что могло остаться за кулисами? Какие ожидания оправдались, а какие – нет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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