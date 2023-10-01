Итоги Форума оборонных индустрий – какие возможности открываются перед Украиной

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Кравцев Сергей
В Украине прошел первый Форум оборонных индустрий. По его итогам президент Владимир Зеленский заявил, что начался новый этап развития украинской оборонной промышленности. Он подчеркнул, что в альянс оборонных индустрий вошли почти 40 компаний-участниц из 19 стран мира. И отметил, что развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производства снарядов, ракет и дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами сферы, поможет нам одержать победу в войне, которую начала Россия с целью захвата и уничтожения украинской государственности. Какие основные выводы можно сделать после этого Форума? Что следует учесть на будущее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Форум оборонных индустрий. Фото: сайт Офиса президента
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отмечает, что по итогам данного Форума можно сделать несколько важных выводов.
Во-первых, Украина пытается создавать кластеры независимости от поставок вооружений из-за рубежа. И переходить от того, что мы просто просим, к кооперации в создании определенных видов вооружения и боеприпасов.
Во-вторых, продолжает он, Украина на сегодня – это определенный бренд стойкости, инновационной мысли на поле боя, эффективности в сражениях с превосходящими силами противника. И это пытаются использовать разные компании в продвижении своих целей. Проводя испытания своих вооружений непосредственно в войне, а не где-то на полигонах. И те вооружения, которые демонстрируют свою эффективность РСЗО HIMARS, M270 MLRS (американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет), ракеты Storm Shadow и SCALP, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) типа "Patriot" (модернизации PAC-3) получают фактически рекламу, а их производители – новые контракты, подчеркивает Игорь Петренко.
Он уверен, что Украине важно укреплять военно-промышленное партнерство. Чтобы государство всячески этому способствовало. Вплоть до налоговых льгот, предоставления необходимой инфраструктуры и так далее. Чтобы к нам хотели идти те или иные компании. При этом ориентируясь на украинские потребности.
Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что Форум оборонных индустрий, который собрал 165 оборонных компаний из 26 стран, можно назвать первой масштабной и удачной площадкой для восстановления отечественного ВПК Украины.
Она акцентирует, что Украина сегодня – это государство с армией №1 по уникальному опыту ведения полномасштабного военного сопротивления государству-агрессору – РФ.
По результатам форума становится ясно, продолжает эксперт, что прямо сейчас происходит объединения украинских и иностранных концернов ВПК для долговременного сотрудничества на стратегическую перспективу. Для Украины сообщения о начале строительства на нашей территории завода по производству БПЛА (совместное предприятие с Турцией), а также запуск (в ближайшее время) совместного с США производства вооружений (в частности систем ПВО) – это и оборона, и экономика, поясняет Светлана Кушнир.
Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович рассуждает так:
По мнению эксперта, пока Форум оборонных индустрий – это лишь медийное событие. Приведет ли оно к реальным инвестициям и реальным проектам – зависит от наших бюрократов.
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