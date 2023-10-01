Итоги Форума оборонных индустрий – какие возможности открываются перед Украиной

В Украине прошел первый Форум оборонных индустрий. По его итогам президент Владимир Зеленский заявил, что начался новый этап развития украинской оборонной промышленности. Он подчеркнул, что в альянс оборонных индустрий вошли почти 40 компаний-участниц из 19 стран мира. И отметил, что развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производства снарядов, ракет и дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами сферы, поможет нам одержать победу в войне, которую начала Россия с целью захвата и уничтожения украинской государственности. Какие основные выводы можно сделать после этого Форума? Что следует учесть на будущее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Форум оборонных индустрий. Фото: сайт Офиса президента

Украине важно укреплять военно-промышленное партнерство

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отмечает, что по итогам данного Форума можно сделать несколько важных выводов.

Во-первых, Украина пытается создавать кластеры независимости от поставок вооружений из-за рубежа. И переходить от того, что мы просто просим, к кооперации в создании определенных видов вооружения и боеприпасов.

"У нас есть определенный потенциал, а у ряда оружейных компаний мира – заинтересованность. И логично объединять усилия. Важный переход в понимании того, что нужно рассчитывать, прежде всего, на себя (пусть даже в кооперации с другими странами), а не исключительно на помощь партнеров, на что влияют, в том числе, разные политические циклы", – поясняет эксперт.

Во-вторых, продолжает он, Украина на сегодня – это определенный бренд стойкости, инновационной мысли на поле боя, эффективности в сражениях с превосходящими силами противника. И это пытаются использовать разные компании в продвижении своих целей. Проводя испытания своих вооружений непосредственно в войне, а не где-то на полигонах. И те вооружения, которые демонстрируют свою эффективность РСЗО HIMARS, M270 MLRS (американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет), ракеты Storm Shadow и SCALP, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) типа "Patriot" (модернизации PAC-3) получают фактически рекламу, а их производители – новые контракты, подчеркивает Игорь Петренко.

Он уверен, что Украине важно укреплять военно-промышленное партнерство. Чтобы государство всячески этому способствовало. Вплоть до налоговых льгот, предоставления необходимой инфраструктуры и так далее. Чтобы к нам хотели идти те или иные компании. При этом ориентируясь на украинские потребности.

И сейчас мы видим масштабирование процесса". "Форум – отличная инициатива президента Зеленского, украинской власти в целом. Мы становимся менее зависимы от поставок вооружений из-за границы, развиваем свое производство, пусть даже в кооперации с другими странами, – констатирует эксперт. – Да, на запуск того или иного полноценного производства понадобится время. Но важно, что мы ускоряем движение в данном направлении. Следует понимать и то, что Украина уже производит многое из того, чего не производила раньше

Прямо сейчас происходит объединения украинских и иностранных концернов ВПК

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что Форум оборонных индустрий, который собрал 165 оборонных компаний из 26 стран, можно назвать первой масштабной и удачной площадкой для восстановления отечественного ВПК Украины.

"Тот факт, что наши страны-союзники осознали масштаб проблем и задач в обеспечение обороноспособности собственных государств, а также запрос военной помощи от Украины – это уже шаг к победе", – уверена эксперт.

Она акцентирует, что Украина сегодня – это государство с армией №1 по уникальному опыту ведения полномасштабного военного сопротивления государству-агрессору – РФ.

"Украинские силы обороны воюют, имея в арсенале самые современные методы и технологии. При этом противостоят превосходящим силам врага, имеющего огромные возможности и ресурсы, – отмечает Светлана Кушнир. – Наша армия сегодня в геометрической прогрессии осваивает современные образцы военной техники западных союзников, а Украина как государство развивает с союзниками корпорацию в оборонно-промышленном комплексе".

По результатам форума становится ясно, продолжает эксперт, что прямо сейчас происходит объединения украинских и иностранных концернов ВПК для долговременного сотрудничества на стратегическую перспективу. Для Украины сообщения о начале строительства на нашей территории завода по производству БПЛА (совместное предприятие с Турцией), а также запуск (в ближайшее время) совместного с США производства вооружений (в частности систем ПВО) – это и оборона, и экономика, поясняет Светлана Кушнир.

"Это шаг к созданию новых рабочих мест, это налоги, это обеспечение отечественного потребителя – ВСУ, а в будущем – и экспортный потенциал. Выгод от проведения этого международного форума для нас – очень много. Главное теперь как можно быстрее воплотить все договоренности в жизнь", – считает эксперт.

Теперь все зависит от наших бюрократов

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович рассуждает так:

второй во время поездки в США Также президент был ошарашен тем, что люди по всей стране начали выходить на протесты с требованием прекратить коррупцию и направить деньги на производство вооружений. А также тот факт, что 78% граждан считают Зеленского ответственным за коррупцию в стране ". "Очень хорошая новость, что президент начал говорить о необходимость производства своих вооружений. Понадобилось два отрезвляющих холодных душа – первый на саммите НАТО в Вильнюсе

По мнению эксперта, пока Форум оборонных индустрий – это лишь медийное событие. Приведет ли оно к реальным инвестициям и реальным проектам – зависит от наших бюрократов.

"Весь опыт правления Зеленского показал, что бюрократы способны только на саботаж реформ. Инвестиций в Украину за это время фактически не было. А всё потому, что нет условий для их прихода, не создана инфраструктура инвестиций. Не создана комфортная для них бизнес-среда, – поясняет Павел Себастьянович. – Для этого мало лозунгов и обещаний, нужны реальные изменения в монетарной, бюджетной и фискальной политике. А там, как известно, нет людей, заинтересованных в хоть каких-то изменениях. Поэтому трудно представить, кто рискнет своими деньгами и репутацией, ввязываясь в государственные проекты в Украине, где коррупция – это стиль жизни чиновника".

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