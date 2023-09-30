logo

BTC/USD

26956.15

ETH/USD

1676.76

LTC/USD

65.82

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Будет еще больше БПЛА и не только: что известно о новых инвестициях Bayraktar в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет еще больше БПЛА и не только: что известно о новых инвестициях Bayraktar в Украину

Производитель Bayraktar инвестирует в Украину 100 миллионов долларов

сегодня, 12:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Производитель ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкая компания Baykar инвестирует в три проекта в Украине 100 миллионов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал гендиректор Baykar Халюк Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве, пишет "Укринформ".

Будет еще больше БПЛА и не только: что известно о новых инвестициях Bayraktar в Украину

Беспилотники. Фото: из открытых источников

"У нас в Украине три основных инвестиция. Одна из них – завод. Потом у нас есть сервисный центр, а также головной офис здесь… Это инвестиция, которая составляет около 100 миллионов долларов, и процесс уже пошел. Строительство уже начато. В его завершение понадобится около 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек. Сотрудничество продолжается", — отметил Байрактар.


Он подчеркнул, что это производство будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным, поскольку у Украины есть уникальные технологии по производству двигателей, а турецкая сторона — беспилотники, на которых устанавливают эти двигатели.

"Перед нами стоят также некоторые вызовы. Это цепочка поставок, поиск и развитие человеческого капитала через влияние войны и нормативную среду, особенно те правила, которые будут поддерживать эти инвестиции", — отметил руководитель Baykar.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах продления войны против Украины (т.н. "СВО") до 2025 года. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкие" новости о ситуации на фронте, уничтожение штабов и логистики российских оккупантов. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "сегодняшняя Россия — это раздутый миф". Он призывал Запад не "ласкать уязвимое эго Путина и продлевать войну", а поставить задиру на место – мощными поставками оружия Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" нынешнее состояние российско-украинской войны и обрисовали перспективы обозримого будущего.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3768047-kompania-baykar-investue-v-ukrainu-100-miljoniv.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!