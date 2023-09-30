Будет еще больше БПЛА и не только: что известно о новых инвестициях Bayraktar в Украину

Производитель ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкая компания Baykar инвестирует в три проекта в Украине 100 миллионов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал гендиректор Baykar Халюк Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве, пишет "Укринформ".

Беспилотники. Фото: из открытых источников

"У нас в Украине три основных инвестиция. Одна из них – завод. Потом у нас есть сервисный центр, а также головной офис здесь… Это инвестиция, которая составляет около 100 миллионов долларов, и процесс уже пошел. Строительство уже начато. В его завершение понадобится около 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек. Сотрудничество продолжается", — отметил Байрактар.

Он подчеркнул, что это производство будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным, поскольку у Украины есть уникальные технологии по производству двигателей, а турецкая сторона — беспилотники, на которых устанавливают эти двигатели.

"Перед нами стоят также некоторые вызовы. Это цепочка поставок, поиск и развитие человеческого капитала через влияние войны и нормативную среду, особенно те правила, которые будут поддерживать эти инвестиции", — отметил руководитель Baykar.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах продления войны против Украины (т.н. "СВО") до 2025 года. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкие" новости о ситуации на фронте, уничтожение штабов и логистики российских оккупантов. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "сегодняшняя Россия — это раздутый миф". Он призывал Запад не "ласкать уязвимое эго Путина и продлевать войну", а поставить задиру на место – мощными поставками оружия Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" нынешнее состояние российско-украинской войны и обрисовали перспективы обозримого будущего.



