Будет еще больше БПЛА и не только: что известно о новых инвестициях Bayraktar в Украину

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Кравцев Сергей
Производитель ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкая компания Baykar инвестирует в три проекта в Украине 100 миллионов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал гендиректор Baykar Халюк Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве, пишет "Укринформ".
Беспилотники. Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что это производство будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным, поскольку у Украины есть уникальные технологии по производству двигателей, а турецкая сторона — беспилотники, на которых устанавливают эти двигатели.
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