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Почему сегодня война не может быть прекращена – на что делает акцент Украина

Логика нашей победы «зашита» в формулу мира, уже не раз презентованную президентом Зеленским

сегодня, 14:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах продления войны против Украины (т.н. "СВО") до 2025 годаВ свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкие" новости о ситуации на фронте, уничтожение штабов и логистики российских оккупантовА советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "сегодняшняя Россия — это раздутый миф". Он призывал Запад не "ласкать уязвимое эго Путина и продлевать войну", а поставить задиру на место – мощными поставками оружия УкраинеЭксперты проанализировали для издания "Комментарии" нынешнее состояние российско-украинской войны и обрисовали перспективы обозримого будущего.

Почему сегодня война не может быть прекращена – на что делает акцент Украина

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Временное перемирие не решает ключевой проблемы

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:


"Мировая история подсказывает, что в любом военном конфликте надо ставить точку. А таковой является победа одной из сторон. Причем, для каждой из участников конфликта победой является совершенно разный показатель. Но в какой-то момент возникает люфт для переговорного процесса".

Цели своей войны Россия до сих пор толком не может сформулировать, бросаясь из крайности в крайность. То она хочет "демилитаризации" и "денацификации" всей Украины, то "спасти Донбасс", то "дать отпор НАТО".

В случае с Украиной всё куда яснее. Логика нашей победы "зашита" в формулу мира, уже не раз презентованную президентом ЗеленскимПобедой для Украины, напоминает Виктор Савинов, является охранение территориальной целостности в границах 1991 года – и гарантии (со стороны как РФ, так и мирового сообщества) сохранности этих границ, а также того, что агрессия не повторится. Кроме того, Россия должна быть признана виновной в развязывании военного конфликта, а Украина – получить репарации и контрибуции в размере ущерба, нанесенного агрессором.

"Если конфликт будет просто заморожен в результате неких соглашений, через какое-то время он вспыхнет снова. Классический пример – Вторая мировая война, которая, по сути, стала продолжением Первой мировой. Германия решала примерно те же геополитические задачи. Да, на нее были жесткие санкции. Но это привело лишь к тому, что она, спустя 21 год после окончания первого мирового конфликта разожгла второй", – акцентирует эксперт.

Соответственно, продолжает он, Украина не может сейчас выйти из конфликта с РФ. Ведь временное перемирие не решает ключевой проблемы. Если мы пойдем на территориальные уступки, если прекратить боевые действия, это ничего не гарантирует нам в будущем. Конфликт просто будет на какое-то время в фазе затухания. А потом вспыхнет снова.

Для того, чтобы конфликт был прекращен, одна из сторон должна добиться окончательной победы, уверен Виктор Савинов.

Сейчас же у нас, отмечает он, идут боевые действия разной степени интенсивности на разных участках фронта. Это процесс, который может изменяться как в пространстве, так и во времени. И даже, если достигаются некие частные успехи, это не значит, что он приведет ту или иную сторону к победе. Это не решает стратегических задач. А именно выполнение стратегической задачи – ключ к победе, констатирует эксперт.

"Общее положение боевых действий мы видим в сводках – кто наступает, кто обороняется, как двигается фронт. Важно также проводить параллели состояния экономики как одной из сторон (а что за Украиной, что за Россией стоят определенные блоки). Мы знаем, что Россия испытывает трудности с артиллерией. Этим и вызвано ее сближение с Северной Кореей – небольшим по размеру образованием, которого, однако, можно считать мировым артиллерийским складом. Украина испытывает серьезные проблемы с авиацией. Потому ведутся соответствующие переговоры с нашими союзниками. Ведь только при наличии преимущества в воздухе можно проводить эффективные наступательные операции", – констатирует Виктор Савинов.

Видим явный успех украинской дипломатии

Политолог Дмитрий Воронков отмечает, что ситуация на фронте может меняться динамично, прогнозировать что либо сложно.

"На данный момент у нас прослеживается усиление контратак ВСУ. Есть продвижения на Запорожском направлении, в районе Бахмута. Первая, наиболее укрепленная, линия обороны противника прорвана, сейчас идет продавливание второй, а где-то и третьей. Это о ситуации на земле. Но у нас ведь продолжается также война ракет и дронов. И тут, с учетом усиления наших ударов по агрессору в Крыму, в том числе атаки наших водных беспилотников, прилет непосредственно в здание штаба Черноморского флота РФ в Севастополевидно, что Украина вышла на новый уровень. И благодаря дальнобойным ракетам, поставляемым нам пока британцами и французами (надеемся также на американцев и немцев), и благодаря собственным разработкам", – подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание, что усиление ударов по Крыму – это еще и о слаженной работе разведок и спецслужб, коммуникации с партизанским движением, с агентурной сетью.

В военном смысле Украина, безусловно, прогрессирует, считает Дмитрий Воронков. Мы выносим штабы, логистику, склады противника.

"И россиянам, как бы ни бравировали их пропаганда и Минобороны, будет всё труднее удерживать оккупированные территории. Шансы на новые "жесты доброй воли" с их стороны повышаются, – уверен политолог. – Похоже, осенне-зимнего затишья ожидать не приходится. И об этом прямо говорят представители высшего военно-политического руководства Украины. Надеемся на продолжение деоккупации, на то, что удастся пробить достаточную для мощного прорыва брешь в обороне противника".

Отмечает Дмитрий Воронков и наши успехи на дипломатическом фронте. По его словам, даже удержание поддержки партнеров на том же уровне (учитывая, что широкомасштабная война длиться уже более полутора лет) — это уже победа Украины.

"Но ведь поддержка еще и расширяется. Наши летчики проходят обучение на истребителях F-16, слухи о поставках в Украину американских ракет ATACMS, похоже, вскоре станут реальностьюНа фронте в ближайшее время заявят о себе танки AbramsВсё это – явный успех украинской дипломатии, которая, как и наши военные, не станет ослаблять хватку. Как следствие — стоит ожидать новых приятных сюрпризов в будущем от наших зарубежных партнеров", – прогнозирует эксперт.

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Источник: https://comments.ua/
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