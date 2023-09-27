Почему сегодня война не может быть прекращена – на что делает акцент Украина

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Кравцев Сергей
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах продления войны против Украины (т.н. "СВО") до 2025 года. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкие" новости о ситуации на фронте, уничтожение штабов и логистики российских оккупантов. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "сегодняшняя Россия — это раздутый миф". Он призывал Запад не "ласкать уязвимое эго Путина и продлевать войну", а поставить задиру на место – мощными поставками оружия Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" нынешнее состояние российско-украинской войны и обрисовали перспективы обозримого будущего.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:
Цели своей войны Россия до сих пор толком не может сформулировать, бросаясь из крайности в крайность. То она хочет "демилитаризации" и "денацификации" всей Украины, то "спасти Донбасс", то "дать отпор НАТО".
В случае с Украиной всё куда яснее. Логика нашей победы "зашита" в формулу мира, уже не раз презентованную президентом Зеленским. Победой для Украины, напоминает Виктор Савинов, является охранение территориальной целостности в границах 1991 года – и гарантии (со стороны как РФ, так и мирового сообщества) сохранности этих границ, а также того, что агрессия не повторится. Кроме того, Россия должна быть признана виновной в развязывании военного конфликта, а Украина – получить репарации и контрибуции в размере ущерба, нанесенного агрессором.
Соответственно, продолжает он, Украина не может сейчас выйти из конфликта с РФ. Ведь временное перемирие не решает ключевой проблемы. Если мы пойдем на территориальные уступки, если прекратить боевые действия, это ничего не гарантирует нам в будущем. Конфликт просто будет на какое-то время в фазе затухания. А потом вспыхнет снова.
Для того, чтобы конфликт был прекращен, одна из сторон должна добиться окончательной победы, уверен Виктор Савинов.
Сейчас же у нас, отмечает он, идут боевые действия разной степени интенсивности на разных участках фронта. Это процесс, который может изменяться как в пространстве, так и во времени. И даже, если достигаются некие частные успехи, это не значит, что он приведет ту или иную сторону к победе. Это не решает стратегических задач. А именно выполнение стратегической задачи – ключ к победе, констатирует эксперт.
Политолог Дмитрий Воронков отмечает, что ситуация на фронте может меняться динамично, прогнозировать что либо сложно.
Он обращает внимание, что усиление ударов по Крыму – это еще и о слаженной работе разведок и спецслужб, коммуникации с партизанским движением, с агентурной сетью.
В военном смысле Украина, безусловно, прогрессирует, считает Дмитрий Воронков. Мы выносим штабы, логистику, склады противника.
Отмечает Дмитрий Воронков и наши успехи на дипломатическом фронте. По его словам, даже удержание поддержки партнеров на том же уровне (учитывая, что широкомасштабная война длиться уже более полутора лет) — это уже победа Украины.
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