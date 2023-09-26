logo

BTC/USD

26192.88

ETH/USD

1585.71

LTC/USD

63.88

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Трусливая, но понтовитая публика": у Зеленского поставили диагноз российской элите
commentss НОВОСТИ Все новости

"Трусливая, но понтовитая публика": у Зеленского поставили диагноз российской элите

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "сегодняшняя Россия - это раздутый миф"

сегодня, 21:04
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Сегодняшняя Россия это раздутый миф, существующий в сознании на руинах Российской империи и Советского Союза. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, призвав Запад при помощи поставок вооружений помочь "поставить задир на место".

"Трусливая, но понтовитая публика": у Зеленского поставили диагноз российской элите

Михаил Подоляк

"Это мафиозное государство, взращенное Западом, развращенное четвертью века несметных богатств, власти и всевозможных земных удовольствий, — пишет Михаил Подоляк в своем телеграмм-канале. — Это огромная ресурсная страна, испытывающая экзистенциальный кризис собственной идентичности и оказавшаяся в тупике развития. И единственная причина, по которой путинская элита подсела на иглу "геополитики", заигрывая с травмами развала СССР, – смертельная скука от настолько длительного нахождения у власти и нежелания искать альтернативные проекты развития для страны". 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Не менее категоричен Подоляк и к российскому правящему слою, который он характеризует, как "трусливых, но понтовитых" задир.

"Политику всегда определяют люди, и российская элита – это люди особого типа, — продолжает Михаил Подоляк. — Глубоко трусливая по своей сути (иная просто не получает продвижения по службе), однако понтовитая публика, которая питается лишь одним: страхом, сомнениями и нерешительностью Запада. И как всякая нечисть боится света, так и Москва всегда отступает перед любой силой и решительным отпором." 

- Поэтому хватит надувать пустышек, ласкать уязвимое эго Путина и продлевать войну. Задир надо ставить на место. В данном случае – поставками оружия, — заключает Михаил Подоляк.

Напомним, что накануне стало известно о получении Украиной американских танков Abrams и ракет повышенной дальности ATACMS. Относительно последних в США заявили, что Украине передадут ограниченную партию этих ракет.

Тем временем, Путин принял знаковое решение относительно оккупационной армии в Украине.

Эрдоган озвучил ультиматум США.

А СБУ поймали на границе Украины наркоторговца




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:41

Ти ба як він вміє сказати! Не розібрати про Україну чи Росію він каже.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!