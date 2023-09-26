"Трусливая, но понтовитая публика": у Зеленского поставили диагноз российской элите

Сегодняшняя Россия это раздутый миф, существующий в сознании на руинах Российской империи и Советского Союза. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, призвав Запад при помощи поставок вооружений помочь "поставить задир на место".

Михаил Подоляк

"Это мафиозное государство, взращенное Западом, развращенное четвертью века несметных богатств, власти и всевозможных земных удовольствий, — пишет Михаил Подоляк в своем телеграмм-канале. — Это огромная ресурсная страна, испытывающая экзистенциальный кризис собственной идентичности и оказавшаяся в тупике развития. И единственная причина, по которой путинская элита подсела на иглу "геополитики", заигрывая с травмами развала СССР, – смертельная скука от настолько длительного нахождения у власти и нежелания искать альтернативные проекты развития для страны".

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Не менее категоричен Подоляк и к российскому правящему слою, который он характеризует, как "трусливых, но понтовитых" задир.

"Политику всегда определяют люди, и российская элита – это люди особого типа, — продолжает Михаил Подоляк. — Глубоко трусливая по своей сути (иная просто не получает продвижения по службе), однако понтовитая публика, которая питается лишь одним: страхом, сомнениями и нерешительностью Запада. И как всякая нечисть боится света, так и Москва всегда отступает перед любой силой и решительным отпором."

- Поэтому хватит надувать пустышек, ласкать уязвимое эго Путина и продлевать войну. Задир надо ставить на место. В данном случае – поставками оружия, — заключает Михаил Подоляк.

Напомним, что накануне стало известно о получении Украиной американских танков Abrams и ракет повышенной дальности ATACMS. Относительно последних в США заявили, что Украине передадут ограниченную партию этих ракет.

Тем временем, Путин принял знаковое решение относительно оккупационной армии в Украине.

Эрдоган озвучил ультиматум США.

А СБУ поймали на границе Украины наркоторговца.



