Путин принял знаковое решение относительно оккупационной армии в Украине

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 58-й общевойсковой армии, которая вторглась в Украину в 2022 году, наименования "гвардейская". Об этом сообщают "Комментарии".

Путин

Данное наименование считается в России почетным и, вероятно, должно свидетельствовать об одобрении действий оккупантов со стороны хозяина Кремля. В данный момент 58 армия противостоит Силам обороны Украины в Запорожской области, на одном из главным ударов украинского контрнаступления.

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58 армия участвовала в обеих чеченских войнах, в войне 2008 года против Грузии, а уже в 2022 году вторглась в Украину. В начале вторжения России в Украину 58-я армия была основой группировки войск РФ, действовавшей на южном направлении. В марте 2022 года погиб подполковник Руслан Гашиятуллин, один из командиров 58-й армии ВС РФ. В конце марта сообщалось, что личный состав двух батальонно-тактических групп 4-й гвардейской военной базы (около 300 южноосетинских контрактников) самостоятельно вернулись к месту постоянной дислокации в Южной Осетии после пяти дней боевых действий. По данным британской разведки, в июле 2023 года 58-я армия отражала контрнаступление ВСУ в Запорожской области. В начале июля 2023 командующий 58-й армией генерал-майор И. И. Попов подал рапорт высшему командованию с просьбой ротации фронтовых частей и обеспечения средствами контрбатарейной борьбы. Также он резко критиковал военное начальство из-за массовых потерь военнослужащих, из-за чего был отстранен от командования.

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