В России запретили фильм на якутском языке за "пропаганду национализма"

Роскомнадзор снял с проката фильм "Айта", в котором рассказывается история убийства якутской девочки русскоязычным полицейским Афоней. В конце фильма, оказывается, что он ни в чем не виновен. Но российскому регулятору не понравилось, что все персонажи-якуты говорят на своем родном языке (с русской озвучкой), а отрицательный персонаж — на русском. Роскомнадзор усмотрел в этом пропаганду национализма. Об этом сообщают "Комментарии".

Афиша опального фильма

Согласно сюжету "Айты", школьница-якутка погибает, а подозрение сразу падает на русского полицейского Афоню. Охоту на него открывают местные жители. В итоге якутские жители поселка с оружием в руках штурмуют полицейский участок. Но в конце фильма оказывается, что Афоня ни в чем не виноват. Роскомнадзору и его сторонникам не понравилось, что в фильме стороны конфликта разделены по национальному и расовому признаку — с одной стороны якуты, с другой — русскоязычный Афоня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

За опальный фильм вступился глава Якутии-Саха Айсен Николаев. По его мнению, автор картины "в принципе не способен" снять кино о национализме. А нападки на эти картины якобы связаны с тем, что "нас начали не только уважать и хвалить", но и бояться.

Напомним, что Якутия - крупнейший субъект Российской Федерации, республика в её составе, а также самая большая административно-территориальная единица в мире. По размеру территории Якутия превосходит Аргентину — восьмое государство в мире по площади. Население республики 1 000 000 человек, что делает плотность населения в ней одной из самых низких в России (меньшую плотность имеют только Чукотский и Ненецкий автономные округа и Магаданская область). Общая площадь территории Якутии составляет 3103,2 тыс. кв. км, что лишь чуть меньше площади всей европейской части России. Также является одним из самых суровых мест в мире в климатическом отношении: здесь расположен полюс холода Северного полушария.

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года в России проживало 478,4 тысячи якутов, главным образом, в Якутии (466,5 тысячи), а также в Иркутской, Магаданской областях, Хабаровском и Красноярском краях. Якуты являются преобладающим (49,9 % населения) народом в Якутии и самым крупным из коренных народов Сибири в границах РФ.

Тем временем, Украина предложила механизм экспорта зерна: из пяти соседних стран ЕС лишь одна против.

Украина поставляла дизельное топливо на подконтрольную России Запорожскую АЭС.

А Польша в три раза увеличила закупку одного российского товара.