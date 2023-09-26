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Украина предложила механизм экспорта зерна: из пяти соседних стран ЕС лишь одна против

Предложенный план включает механизм верификации и авторизации четырех видов аграрной продукции

сегодня, 18:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кабмин принял постановление о новом механизме верификации и согласования аграрного экспорта в Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу и Словакию. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина предложила механизм экспорта зерна: из пяти соседних стран ЕС лишь одна против

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Глава правительства напомнил, что Украина предложила свой план решения споров вокруг экспорт зерна, который поддержала Еврокомиссия. Он включает механизм верификации и авторизации четырех видов аграрной продукции.


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Денис Шмыгаль рассказал, что четыре страны уже ознакомились с украинским планом, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к переговорам. И только одно государство против. Этому нет ни логического, ни экономического объяснения, считает премьер.

"Сегодня подписываем постановление о внедрении механизма верификации и согласования 4 групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран. Уже готовим к подписанию документы с Румынией и Болгарией. Эти страны не нарушали торговые правила Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения", — подчеркнул он.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время на фоне проблем с зерновым экспортом у Украины возникли серьезные трения с рядом соседних стран-членов ЕС. Среди таких оказалась и Польша, отношения с которой были подорваны, в том числе, излишне резкими высказываниями президента Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН. Со стороны официальных представителей Польши последовал ряд достаточно жестких заявлений после этого. И они продолжают сыпаться вот уже почти неделю. Украина пытается сгладить острые углы. И сам Зеленский призывает убирать эмоции, акцентируя, что работа с соседями может и должна стать конструктивной. О чем говорит возросшее напряжение в отношениях Украины с европейскими соседями? Что следует делать для урегулирования проблемных моментов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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