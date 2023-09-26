Почему конфликт Украины с европейскими соседями может нарастать – есть ли выход из тупика

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Кравцев Сергей
В последнее время на фоне проблем с зерновым экспортом у Украины возникли серьезные трения с рядом соседних стран-членов ЕС. Среди таких оказалась и Польша, отношения с которой были подорваны, в том числе, излишне резкими высказываниями президента Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН. Со стороны официальных представителей Польши последовал ряд достаточно жестких заявлений после этого. И они продолжают сыпаться вот уже почти неделю. Украина пытается сгладить острые углы. И сам Зеленский призывает убирать эмоции, акцентируя, что работа с соседями может и должна стать конструктивной. О чем говорит возросшее напряжение в отношениях Украины с европейскими соседями? Что следует делать для урегулирования проблемных моментов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Экспорт зерна. Фото: из открытых источников
Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко рассказал "Комментариям", что два дня назад вернулся с польского города Познань, где проходил большой международный форум, посвященный общему украино-польскому будущему.
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Мероприятие, продолжает он, длилось два дня. Там обговаривались разные проекты, которые будут финансироваться польской стороной с целью поддержки Украины в восстановлении экономики, в победе над нашим общим врагом – Россией.
Что касается других стран, которые придерживаются такой же позиции (Венгрия, Словакия, частично – Румыния и Болгария), они не могут конкурировать с нами в секторе аграрного производства, подчеркивает эксперт. И в будущем этот вопрос окажется непростым в ракурсе нашей евроинтеграции. Украине придется искать консенсус.
Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает следующим образом:
Соответственно, поясняет эксперт, конфликт с соседними странами по поводу сухопутного украинского экспорта будет только нарастать.
Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва) Сергей Магера отмечает, что к странам, которые поставили на паузу экспорт зерна с Украиной, можно относиться по-разному. И оценки есть различные – от неприятия и возмущения, до спокойного и взвешенного. Но во всех странах, акцентирует он, защита национального производителя – норма.
По его мнению, официальному Киеву нужно трезво взвесить экономическую выгоду от подобного экспорта – и выгоду куда большую от хороших отношений с этими странами.
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ufo
сегодня, 17:17
Конечно выход есть. Если зеля перестанет строить из себя крутого перца и колотить понты, а начнет делать то, что просят партнеры, то и конфликтов никаких не будет