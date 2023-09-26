Почему конфликт Украины с европейскими соседями может нарастать – есть ли выход из тупика

В последнее время на фоне проблем с зерновым экспортом у Украины возникли серьезные трения с рядом соседних стран-членов ЕС. Среди таких оказалась и Польша, отношения с которой были подорваны, в том числе, излишне резкими высказываниями президента Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН. Со стороны официальных представителей Польши последовал ряд достаточно жестких заявлений после этого. И они продолжают сыпаться вот уже почти неделю. Украина пытается сгладить острые углы. И сам Зеленский призывает убирать эмоции, акцентируя, что работа с соседями может и должна стать конструктивной. О чем говорит возросшее напряжение в отношениях Украины с европейскими соседями? Что следует делать для урегулирования проблемных моментов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Украина сделала ошибочный шаг с иском в ВТО

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко рассказал "Комментариям", что два дня назад вернулся с польского города Познань, где проходил большой международный форум, посвященный общему украино-польскому будущему.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"В этом мероприятии принял участие президент Польши – Анджей Дуда, другие высокопоставленные лица. Более 20 разных польских ассоциаций. Всего было около 300 участников с польской стороны, более ста – с Украины. К сожалению, от нашего правительства взяла участие лишь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина – и то в режиме онлайн. Но была масса украинских ассоциаций разных сфер экономики, отдельные компании, задействованные в сфере строительства, энергетики, сельского хозяйства и так далее", – отмечает эксперт.

Мероприятие, продолжает он, длилось два дня. Там обговаривались разные проекты, которые будут финансироваться польской стороной с целью поддержки Украины в восстановлении экономики, в победе над нашим общим врагом – Россией.

являются мизерными. Значительно меньшими, чем та помощь, которую предоставляет нам Польша. Она готова пропускать нашу продукцию транзитом, чтобы та шла в другие страны. Увы, но мы сделали ошибочный шаг, подав иски в ВТО на ту же Польшу как на страну, которая нарушает правила данной организации, блокируя украинский экспорт. Думаю, мы отзовем иск. Потому что помощь со стороны Польши, – акцентирует Леонид Козаченко, – мы получаем куда большую, чем потеряем от запрета на экспорт в нее". "На форуме польский президент дал понять, что его страна не хочет портить отношения с Украиной. Что потери, которые понесет Украина от запрета продажи сельхозпродукции на польском рынке

Что касается других стран, которые придерживаются такой же позиции (Венгрия, Словакия, частично – Румыния и Болгария), они не могут конкурировать с нами в секторе аграрного производства, подчеркивает эксперт. И в будущем этот вопрос окажется непростым в ракурсе нашей евроинтеграции. Украине придется искать консенсус.

"На данный момент я не вижу угрозы в происходящем. Да, с политической точки зрения имеем неприятные моменты. Но с Польшей это связано еще и с выборами, намеченными там на середину октября. После них, если при власти окажутся те же силы, что и сейчас, проблем у нас, уверен, не будет", – заключает Леонид Козаченко.

Украина в очень сложной ситуации

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает следующим образом:

Переправы на Дунае – в процессе разрушения. Экспорт невозможно вывезти через море". "К сожалению, у Украины сейчас даже не патовая, а – матовая ситуация. Порты разрушены российскими ударами. И продолжают добиваться

Соответственно, поясняет эксперт, конфликт с соседними странами по поводу сухопутного украинского экспорта будет только нарастать.

"Возможно, сгладить напряжение могли бы решения, гарантирующие транзит продукции до портов других стран Европы. Но это трудно реализовать, – отмечает Даниил Монин. – Увы, но Украина теряет рынки сбыта и деньги".

Во всех странах защита национального производителя – норма

Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва) Сергей Магера отмечает, что к странам, которые поставили на паузу экспорт зерна с Украиной, можно относиться по-разному. И оценки есть различные – от неприятия и возмущения, до спокойного и взвешенного. Но во всех странах, акцентирует он, защита национального производителя – норма.

"Это ожидаемо. Логично. Для меня не понятно, зачем Украина настаивает на экспорте своего зерна именно в эти страны, а не на использовании их транзитных возможностей для доставки своей агропродукции туда, где в ней действительно нуждаются", – подчеркивает нардеп.

По его мнению, официальному Киеву нужно трезво взвесить экономическую выгоду от подобного экспорта – и выгоду куда большую от хороших отношений с этими странами.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему нам все еще не хватает вооружений для перелома в войне – как изменить ситуацию.



