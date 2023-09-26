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Почему конфликт Украины с европейскими соседями может нарастать – есть ли выход из тупика

Помощь со стороны Польши и других соседей крайне важна для Украины

сегодня, 17:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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В последнее время на фоне проблем с зерновым экспортом у Украины возникли серьезные трения с рядом соседних стран-членов ЕССреди таких оказалась и Польша, отношения с которой были подорваны, в том числе, излишне резкими высказываниями президента Зеленского с трибуны Генассамблеи ООНСо стороны официальных представителей Польши последовал ряд достаточно жестких заявлений после этого. И они продолжают сыпаться вот уже почти неделюУкраина пытается сгладить острые углы. И сам Зеленский призывает убирать эмоции, акцентируя, что работа с соседями может и должна стать конструктивнойО чем говорит возросшее напряжение в отношениях Украины с европейскими соседями? Что следует делать для урегулирования проблемных моментов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Почему конфликт Украины с европейскими соседями может нарастать – есть ли выход из тупика

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Украина сделала ошибочный шаг с иском в ВТО

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко рассказал "Комментариям", что два дня назад вернулся с польского города Познань, где проходил большой международный форум, посвященный общему украино-польскому будущему.


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"В этом мероприятии принял участие президент Польши – Анджей Дуда, другие высокопоставленные лица. Более 20 разных польских ассоциаций. Всего было около 300 участников с польской стороны, более ста – с Украины. К сожалению, от нашего правительства взяла участие лишь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина – и то в режиме онлайн. Но была масса украинских ассоциаций разных сфер экономики, отдельные компании, задействованные в сфере строительства, энергетики, сельского хозяйства и так далее", – отмечает эксперт.

Мероприятие, продолжает он, длилось два дня. Там обговаривались разные проекты, которые будут финансироваться польской стороной с целью поддержки Украины в восстановлении экономики, в победе над нашим общим врагом – Россией.

"На форуме польский президент дал понять, что его страна не хочет портить отношения с Украиной. Что потери, которые понесет Украина от запрета продажи сельхозпродукции на польском рынкеявляются мизерными. Значительно меньшими, чем та помощь, которую предоставляет нам Польша. Она готова пропускать нашу продукцию транзитом, чтобы та шла в другие страны. Увы, но мы сделали ошибочный шаг, подав иски в ВТО на ту же Польшу как на страну, которая нарушает правила данной организации, блокируя украинский экспорт. Думаю, мы отзовем иск. Потому что помощь со стороны Польши, – акцентирует Леонид Козаченко, – мы получаем куда большую, чем потеряем от запрета на экспорт в нее".

Что касается других стран, которые придерживаются такой же позиции (Венгрия, Словакия, частично – Румыния и Болгария), они не могут конкурировать с нами в секторе аграрного производства, подчеркивает эксперт. И в будущем этот вопрос окажется непростым в ракурсе нашей евроинтеграции. Украине придется искать консенсус. 

"На данный момент я не вижу угрозы в происходящем. Да, с политической точки зрения имеем неприятные моменты. Но с Польшей это связано еще и с выборами, намеченными там на середину октября. После них, если при власти окажутся те же силы, что и сейчас, проблем у нас, уверен, не будет", – заключает Леонид Козаченко.

Украина в очень сложной ситуации

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает следующим образом:

"К сожалению, у Украины сейчас даже не патовая, а – матовая ситуация. Порты разрушены российскими ударами. И продолжают добиватьсяПереправы на Дунае – в процессе разрушения. Экспорт невозможно вывезти через море".

Соответственно, поясняет эксперт, конфликт с соседними странами по поводу сухопутного украинского экспорта будет только нарастать.

"Возможно, сгладить напряжение могли бы решения, гарантирующие транзит продукции до портов других стран Европы. Но это трудно реализовать, – отмечает Даниил Монин. – Увы, но Украина теряет рынки сбыта и деньги".

Во всех странах защита национального производителя – норма

Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва) Сергей Магера отмечает, что к странам, которые поставили на паузу экспорт зерна с Украиной, можно относиться по-разному. И оценки есть различные – от неприятия и возмущения, до спокойного и взвешенного. Но во всех странах, акцентирует он, защита национального производителя – норма.

"Это ожидаемо. Логично. Для меня не понятно, зачем Украина настаивает на экспорте своего зерна именно в эти страны, а не на использовании их транзитных возможностей для доставки своей агропродукции туда, где в ней действительно нуждаются", – подчеркивает нардеп.

По его мнению, официальному Киеву нужно трезво взвесить экономическую выгоду от подобного экспорта – и выгоду куда большую от хороших отношений с этими странами.

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Источник: https://comments.ua/
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Обсуждения

ufo

сегодня, 17:17

Конечно выход есть. Если зеля перестанет строить из себя крутого перца и колотить понты, а начнет делать то, что просят партнеры, то и конфликтов никаких не будет


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