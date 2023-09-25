Польша продолжает нагнетать: в МИД сделали новое заявление о дружбе, которая не нужна Киеву

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Кравцев Сергей
Действия Украины по поводу зернового конфликта с Польшей – "несправедливы и вредны для многих поляков", и, если Киев не хочет "дружить с Варшавой, то его не заставить". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире RMF24 сделал Глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
Флаги Украины и Польши. Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, что именно от Украины должна исходить инициатива о дружбе с Польшей, ведь в интересах Киева иметь поддержку европейских друзей.
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Пшидач подчеркнул, что Украина должна быть заинтересована в стабильных отношениях с Польшей, так как сейчас она находится в беде.
Отвечая на вопрос, прекратит ли Польша отправлять оружие в Украину, если она не отзовет жалобу, поданную в ВТО на продление Польшей эмбарго на украинское зерно, Пшидач отметил: "Мы будем осуществлять эту поддержку таким образом, чтобы это было выгодно польской безопасности. Если окажется, что эта поддержка никак не поможет, мы будем анализировать каждое конкретное решение".
Также издание "Комментарии" сообщало – зерно раздора: в чем опасность спора с союзниками – правильно ли ведет себя Украина.
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