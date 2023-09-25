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Польша продолжает нагнетать: в МИД сделали новое заявление о дружбе, которая не нужна Киеву

Глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина должна быть заинтересована в стабильных отношениях с Польшей

сегодня, 16:15
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Кравцев Сергей
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Действия Украины по поводу зернового конфликта с Польшей – "несправедливы и вредны для многих поляков", и, если Киев не хочет "дружить с Варшавой, то его не заставить". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире RMF24 сделал Глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Польша продолжает нагнетать: в МИД сделали новое заявление о дружбе, которая не нужна Киеву

Флаги Украины и Польши. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что именно от Украины должна исходить инициатива о дружбе с Польшей, ведь в интересах Киева иметь поддержку европейских друзей. 


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"В интересах всех нас – и это должны понимать и украинцы – не дать разъединить себя, потому что от этого выигрывает только третий актер в лице Москвы", – сказал он, отметив при этом, что "если Украина не хочет дружить с Польшей, то Польша сама справится".

Пшидач  подчеркнул, что Украина должна быть заинтересована в стабильных отношениях с Польшей, так как сейчас она находится в беде.

"Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас достаточно хорошо функционирующая страна. Сегодня беда в Украине", — сказал Пшидач, отметив, что это Украина должна заботиться о поддержке со стороны Польши.

"Если ей это не нужно, то силой здесь ничего не добьешься", – сказал Пшидач.

Отвечая на вопрос, прекратит ли Польша отправлять оружие в Украину, если она не отзовет жалобу, поданную в ВТО на продление Польшей эмбарго на украинское зерно, Пшидач отметил: "Мы будем осуществлять эту поддержку таким образом, чтобы это было выгодно польской безопасности. Если окажется, что эта поддержка никак не поможет, мы будем анализировать каждое конкретное решение".

Также издание "Комментарии" сообщало – зерно раздора: в чем опасность спора с союзниками – правильно ли ведет себя Украина.




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Источник: https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/poranna-rozmowa/news-przydacz-ludzie-obawiaja-sie-tego-co-moze-przyjsc-zza-wschod,nId,7046730#crp_state=1
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