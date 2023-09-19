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Шмыгаль рассказал, как Украина ответит на ограничения импорта Польшей и Венгрией

Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации

сегодня, 14:44
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Кравцев Сергей
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Украина может принять решение о запрете импорта определенных категорий товаров из Польши и Венгрии. На такой шаг украинские власти пойдут в случае, если Варшава и Будапешт не отменят односторонние ограничения на импорт украинской агропродукции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал, как Украина ответит на ограничения импорта Польшей и Венгрией

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Премьер-министр напомнил, что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции.


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Одновременно, по его словам, правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. 

"Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. Такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС. В частности, планируем принять постановление, которое предусматривает, что товары, которые идут в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики", — говорится в сообщении в Telegram.

В то же время, как отметил Шмыгаль, Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации. 

Стоит отметить, что в Польше довольно резко отреагировали на информацию о том, что Киев готовит запрет на импорт овощей и фруктов из Польши в ответ на решение польского правительства продлить запрет на импорт зерна из Украины вопреки решению Еврокомиссии. Так польский правый либертариантский политик Славомир Ежи Менцен заявил, что, если Украина пойдет на такой шаг, Варшава может запретить экспорт оружия и боеприпасов в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" - Польша и Ко не готовы снять эмбарго на украинское зерно – как нужно действовать Украине.



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/6083
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