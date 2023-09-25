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Как Украине наладить отношения с соседями – может ли быть компромисс в зерновом вопросе

Только переговоры, общая цель и дружеские отношения – это выход из конфликта и решение проблемы

сегодня, 13:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Зерновой конфликт, который набрал обороты между Украиной и Польшей после жестких выпадов со стороны политиков и чиновников обоих странсейчас, похоже, пытаются погасить. При этом Польша готова предоставлять транзитные коридоры, но не намерена отменить запрет на экспорт украинской аграрной продукции на свою территориюКак Киеву наладить отношения с Варшавой и другими странами, поставившими наш экспорт на паузу? Какой выход из ситуации видится наиболее рациональным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Как Украине наладить отношения с соседями – может ли быть компромисс в зерновом вопросе

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Украина и Польша должны вместе выходить на рынки Азии и Африки

Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук акцентирует, что Польша оказывает колоссальную поддержку Украине в противостоянии военной агрессии России. Следовательно, отмечает он, разногласия относительно украинского зерна между Варшавой и Киевом – неуместны.


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"Украинские фермеры никак не вредят европейским. И не влияют на цену на зерно в Польше, на мировую цену, – уверяет нардеп. – Только переговоры, общая цель и дружеские отношения – это выход из конфликта и решение проблемы".

Дмитрий Соломчук надеется, что этой осенью экспорт украинской сельхозпродукции будет восстановлен, в том числе и в Польшу.

"Украина и Польша должны вместе выходить на рынки Азии и Африки, чтобы вытеснить оттуда Россию, – считает парламентарий. – Мы должны найти консенсус, договориться, вместе противостоять врагу и не портить дружеские, соседские отношения!".

Украине важно сохранить транзит через территории соседних государств

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук поделился таким мнением:

"Для выхода из ситуации представители украинского правительства много встречались с представителями Еврокомиссии и пяти стран, которые ввели эмбарго на поставки украинских аграрных товаров (Польша, Румыния, Болгария, Словакия и Венгрия). Запрет начал действовать еще в апреле 2023 года. А 5 мая ограничения были поддержаны на уровне Еврокомиссии. 15 сентября срок действия этого решения истек без права пролонгацииесли Украина предложит выход из ситуации. Что и было сделано: мы предложили фактическое квотирование поставок агротоваров в ЕС".

По мнению эксперта, главным для Украины остается сохранение транзита через территории соседних государств, ведь подавляющее количество агропродукции направляется в порты, а затем – в третьи страны.

"При этом, отдельные европейские страны ограничивают не только импорт, но транзит нашей продукции. Делается это как открыто, так и скрыто, применяя против наших аграрных товаров, направляющихся в порты в третьи страны, различные бюрократические рычаги. Поэтому также важно перенос санитарного и фитосанитарного контроля с границ – в страны назначения украинской продукции", – считает Денис Марчук.

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