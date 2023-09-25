Как Украине наладить отношения с соседями – может ли быть компромисс в зерновом вопросе

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Кравцев Сергей
Зерновой конфликт, который набрал обороты между Украиной и Польшей после жестких выпадов со стороны политиков и чиновников обоих стран, сейчас, похоже, пытаются погасить. При этом Польша готова предоставлять транзитные коридоры, но не намерена отменить запрет на экспорт украинской аграрной продукции на свою территорию. Как Киеву наладить отношения с Варшавой и другими странами, поставившими наш экспорт на паузу? Какой выход из ситуации видится наиболее рациональным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Экспорт зерна. Фото: из открытых источников
Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук акцентирует, что Польша оказывает колоссальную поддержку Украине в противостоянии военной агрессии России. Следовательно, отмечает он, разногласия относительно украинского зерна между Варшавой и Киевом – неуместны.
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Дмитрий Соломчук надеется, что этой осенью экспорт украинской сельхозпродукции будет восстановлен, в том числе и в Польшу.
Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук поделился таким мнением:
По мнению эксперта, главным для Украины остается сохранение транзита через территории соседних государств, ведь подавляющее количество агропродукции направляется в порты, а затем – в третьи страны.
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