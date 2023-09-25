Как Украине наладить отношения с соседями – может ли быть компромисс в зерновом вопросе

Зерновой конфликт, который набрал обороты между Украиной и Польшей после жестких выпадов со стороны политиков и чиновников обоих стран, сейчас, похоже, пытаются погасить. При этом Польша готова предоставлять транзитные коридоры, но не намерена отменить запрет на экспорт украинской аграрной продукции на свою территорию. Как Киеву наладить отношения с Варшавой и другими странами, поставившими наш экспорт на паузу? Какой выход из ситуации видится наиболее рациональным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Украина и Польша должны вместе выходить на рынки Азии и Африки

Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук акцентирует, что Польша оказывает колоссальную поддержку Украине в противостоянии военной агрессии России. Следовательно, отмечает он, разногласия относительно украинского зерна между Варшавой и Киевом – неуместны.

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"Украинские фермеры никак не вредят европейским. И не влияют на цену на зерно в Польше, на мировую цену, – уверяет нардеп. – Только переговоры, общая цель и дружеские отношения – это выход из конфликта и решение проблемы".

Дмитрий Соломчук надеется, что этой осенью экспорт украинской сельхозпродукции будет восстановлен, в том числе и в Польшу.

"Украина и Польша должны вместе выходить на рынки Азии и Африки, чтобы вытеснить оттуда Россию, – считает парламентарий. – Мы должны найти консенсус, договориться, вместе противостоять врагу и не портить дружеские, соседские отношения!".

Украине важно сохранить транзит через территории соседних государств

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук поделился таким мнением:

если Украина предложит выход из ситуации. Что и было сделано: мы предложили фактическое квотирование поставок агротоваров в ЕС". "Для выхода из ситуации представители украинского правительства много встречались с представителями Еврокомиссии и пяти стран, которые ввели эмбарго на поставки украинских аграрных товаров (Польша, Румыния, Болгария, Словакия и Венгрия). Запрет начал действовать еще в апреле 2023 года. А 5 мая ограничения были поддержаны на уровне Еврокомиссии. 15 сентября срок действия этого решения истек без права пролонгации

По мнению эксперта, главным для Украины остается сохранение транзита через территории соседних государств, ведь подавляющее количество агропродукции направляется в порты, а затем – в третьи страны.

"При этом, отдельные европейские страны ограничивают не только импорт, но транзит нашей продукции. Делается это как открыто, так и скрыто, применяя против наших аграрных товаров, направляющихся в порты в третьи страны, различные бюрократические рычаги. Поэтому также важно перенос санитарного и фитосанитарного контроля с границ – в страны назначения украинской продукции", – считает Денис Марчук.

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